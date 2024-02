OSTAVIO SAM DEVOJKU KAD JE ZATRUDNELA: Rekao sam joj da drži dete što dalje od mene, ne želim da plaćam alimentaciju godinama

U ispovesti na Redditu mladić je opisao vezu sa devojkom i koliko su vodili računa u krevetu jer nisu želeli decu jer su im "iritantna".

Jedan muškarac rekao je da 'nema nameru' da postane otac nakon što je saznao da je bivša partnerka trudna, ali ona insistira proba da bude otac i da vidi kako će mu biti. 25-godišnjak je tvrdio da je od početka veze jasno dao do znanja da ga roditeljstvo ne zanima, piše Mirror.

foto: Shutterstock

- Sa bivšom (23) bio sam tri meseca u vezi. Uvek sam pazio da koristimo sve mere opreza u krevetu. Ona je bila na kontracepciji, a ja sam uvek koristio kondome. Hteo sam da izbegnem dete jer znam da ne želim da imam decu. Smatram da su dosadna i ozbiljno bi mi ograničili mogućnost da radim stvari u kojima uživam - napisao je u detaljnoj objavi na Redditu.

Međutim, njegova bivša sada je trudna i čeka devojčicu, ali on ne želi imati ništa s njom. "Prvo što sam učinio bio je predlog abortusa. Ne živimo u državi u kojoj je to legalno pa sam ponudio da joj platim let i hotel i rekao joj da ću rado poći s njom", dodao je.

Ali buduća mama želi da zadrži dete, iako on tvrdi da mu je rekla da uopšte ne želi da ima decu, pa traži pomoć u odgajanju.

"Tada mi je rekla da se nada da će ga zadržati i da želi da joj pomognem da odgaja dete kao njegov otac, ali ja nemam nameru da budem otac. Osim što mi se ne sviđaju deca, nisam spreman za to. Ali ona je nastavila insistira na tome da ću se predomisliti kad se rodi i da mogu da probam da budem otac."

Muškarac je ponudio da plaća alimentaciju za ćerku i tražio je da se poštuju njegove želje i da se beba drži što dalje od njega.

foto: Profimedia

"Raskinuo sam s njom i rekao joj da ću plaćati alimentaciju za dete kad se rodi, ali da očekujem da poštuje moje želje i drži dete dalje od mene. Od tada mi je mahnito slala poruke, molila me da se vratim i govorila mi da će mi oprostiti. Slala mi je uplakane glasovne poruke, ali nisam odgovorio. Pre neki dan mi je poslala poruku kako ne može sama da odgaja dete i kako je ja zapravo teram na abortus. Nazvala me seksistom i sebičnom osobom. Završila je poruku moleći me da ponovno razgovaramo."

Bez obzira na sve i što se oseća loše zbog situacije, on ostaje pri svojoj odluci, ali se ljuti zbog budućih plaćanja.

- Već sam ogorčen zbog činjenice da ću morati da plaćam alimentaciju 18 godina, što će me donekle finansijski ograničiti. Mislim da nije u redu za roditelja koji ne želi dete da bude uključen. Samo bih počeo taj prigušeni bes i gorčinu da istresam na dete koje nije krivo ni dužno, što nije u redu - zaključio je.

Za kraj povukla je potez očajnički potez.

"Rekla mi je da ako budem s njom tokom porođaja, uzmem u dete u ruke, ali i ako i dalje ne osetim ništa, onda će razmisliti o usvajanju." Odgovorio je da bi radije dao bebu na usvajanje nego da plaća 18 godina alimentaciju.

foto: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia

Priča koja je eksplodirala na Redditu mnogi muškarci su podržali muškarca.

"Činiš pravu stvar. Tokom vaše veze nisi rekao da ne želiš dete. Preduzeli ste dvostruke preventivne mere kontracepcije", "Ljudi koji ne žele da budu roditelji, ne bi trebalo biti roditelji. Tačka. Ne mogu ovo dovoljno naglasiti. Nema ništa gore nego imati roditelja koji je prisiljen na to, a ne želi tebe. "Ovo je užasno, ali moram pitati, jesi li bogat? Zvuči kao da želi novce od tebe", neko je posumnjao u komenarima.

Muškarac je u odgovorima dodao da je obavljen test očinstva koji je potvrdio da je on biološki otac, ali nisu svi bili zadovoljni njegovom reakcijom na trudnoću, jer je jedan korisnik pitao: "Odrasti ti odvratno muško dete. Šta je s tobom", "Možeš za promenu da se ponašaš kao odgovoran odrastao muškarac. Što nisi".

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

