REKLA SAM DEČKU DA SAM TRUDNA, A NJEGOV ODGOVOR JOŠ ODZVANJA U GLAVI: Devojka potpuno slomljena nakon njegove strašne reakcije!

Prelazak veze na viši nivo uvek dolazi prirodno kada se dve osobe vole i poštuju, međutim, to ponekada i nije toliko lako. Jedna žena suočila se sa mogućoim trudnoćom, a kako je sa partnerom bila oko godinu dana, nije mislila da će to biti problem.

- Bila sam u vezi sa dečkom oko godinu dana kada sam mu saopštila da sam možda ostala u drugom stanju. Do tog trenutka mislila sam da smo u ozbiljnoj vezi, koja treba da preraste u nešto više, s obzirom na to da smo živeli zajedno i imali solidna primanja sa kojima možemo da podižemo dete. Uz to smo i više puta dolazili do teme o bebi i on bi uvek delovao kao neko ko je zaista želi, što pre. Ali izgleda da sam tako samo ja mislila, ne i on - započela je ona svoju ispovest, prenosi "Zadovoljna.rs".

foto: Profimedia

- Pošto mi je kasnila menstruacija, otišli smo do apoteke po test za trudnoću. On me je čekao u dnevnoj sobi, a ja sam bila u kupatilu kada je test pokazao da ipak nisam trudna. Iz nekog razloga želela sam da mu kažem da sam trudna. Ni dan danas ne znam zašto sam to uradila, ali na kraju je ispalo dobro što sam mu to rekla - otkrila je ona o čemu je razmišljala pre nego što joj se ceo svet srušio:

- Na moje „trudna sam“ on se skamenio i rekao mi: „Šališ se je l’ da“, posle dramske pauze uhvatio se za glavu i rekao da će se ubiti. Besno i razočarano sam ga pitala: „Ubićeš se jer sam trudna“, na šta je on rekao: „Neću se stvarno ubiti, ali šta ćeš da uradiš sa detetom“. Čovek koga sam volela najviše na svetu i za koga sam želela da se udam pitao me je šta ću da uradim sa detetom. Nisam mogla da verujem šta čujem i u tom trenutku samo sam se zahvalila Bogu što nisam stvarno ostala u drugom stanju sa osobom koja stoji preko puta mene.

foto: Profimedia

- Bila sam razočarana, besna, uplašena. Čak sam se osetila i jadno u nekom trenutku. Rekla sam mu da se šalim, a on mi je rekao kako se preznojio, kako mu se srušio svet u sekundi i nastavio da se ponaša kao da se ništa nije desilo. Ostavila sam ga dan posle ovoga. Njemu navodno nije bio jasan razlog zbog kog raskidamo, pa je pokušao da se izvuče sa „ma nisam tako stvarno mislio“, mada već je bilo kasno - zaključila je ona.

(Kurir.rs/Zadovoljna.rs)

Bonus video:

01:49 ČUDO KOJE SE DOGAĐA JEDNOM U 700.000 TRUDNOĆA, DESILO SE U LESKOVCU! Jelica je za 4 godine rodila dva para blizanca, istog pola