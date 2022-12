PRISUSTVOVAO POROĐAJU SUPRUGE I KOMENTAROM ZAPALIO INTERNET: Muškarcima poslao jako važnu poruku o kojoj ceo svet bruji!

Jasno je a je za ženu porođaj jedan specijalan i poseban trenutak, ali mnogi muškarci to nikada nisu u stanju da razumeju, koliko god želeli to i voleli svoju partnerku. Iskustvo čoveka, Vilijama Batla, koji je prisustvovao rađanju svog sina, govori upravo o tome.

- Iskreno, ne znam kako je to uradila. Bol je bio toliko jak, intenzivan, nepodnošljiv, da sam ga čak i ja osetio. Svi u prostoriji su to osetili. I ona je istrajala. Njen bol je bio zastrašujući. Činilo se da je njenu borbu gotovo nemoguće podneti. Počeo sam da grizem usne, naprezao sam celo telo kada su kontrakcije bile najjače, plakao sam sa njom. Sve to kada sam shvatio da sam ovde samo saputnik i da nikada neću istinski razumeti neverovatan bol koji je ona doživela - napisao je Batl na Fejsbuku.

On se do kraja potrudio da opiše agoniju kroz koju je prošla njegova supruga kako bi podarila život njihovom sinu.

- Ovom porođaju posvetila je svaki atom svog života i energije koju je imala. A onda je dala malo više. I kroz sve to, na kraju, svima nam je nesebično pružila ono sunašce koje je samo ona osećala poslednjih devet meseci. Konačno smo uspeli da volimo i držimo dečaka za koga je žrtvovala svoje telo, udobnost, energiju i sebe. Moj sin je apsolutno čudo. Bebe su apsolutna čuda. Ali za mene je veće čudo njegova majka koja mi je pokazala šta zapravo znači nesebična žrtva. Šta je ljubav zaista. Moja žena je pravo čudo - napisao je tata nakon što je prisustvovao rođenju svog drugog deteta.

- Sva pažnja bila je na bebi, razumljivo. Ali moja pažnja je bila na supruzi. Nikad mi nije izgledala lepše. Moja ljubav i poštovanje su bili tako usmereni na nju i na sve što je prošla za naše dete, reči su samo potekle iz mog srca. Poruka je nastala iz želje da pokažem zahvalnost najneverovatnijoj ženi koju poznajem i tako sam zahvalan što su moje reči dotakle toliko ljudi - dodao je.

- Uronite u svet svog partnera. Pokušajte sve što možete da biste mogli da cenite žrtvu koju ona čini za vašu decu. Saosećanje i empatija su neophodni ako želite da zaista volite svog partnera. Budite prisutni, uključeni i zahvalni. Usput ćete možda otkriti da je to samo sastojak koji vam je nedostajao da biste imali istinski srećan brak koji traje ceo život - zaključio je Vilijam.

Ta objava je na Fejsbuku dobila 43.000 sviđanja i na 10.000 komentara.

- Hvala ti što si nas podesetio da je ljubav pokretač svega.

- Ljubav je najveće čudo.

- Dokle se god vas dvoje toliko volite i vaša deca će biti voljena.

- Ova priča dira pravo u srce.

- Predivno - poručili su im fanovi putem društvenih mreža

(Kurir.rs/Najžena)

