MUŽ JE PRISUSTVOVAO POROĐAJU I NAJSTRAŠNIJE ME PONIZIO: Pobesnela sam i ISTERALA GA NAPOLJE! U sve je bila umešana SVEKRVA

Kada je porođaj u pitanju, mnoge žene se zasigurno nadaju da će partner biti uz njih i pružati im podršku. Mnogi partneri upravo to i čine i pokušavaju svojim suprugama da pomognu koliko mogu. Međutim, to nije bilo slučaj s jednim novopečenim roditeljima. Naime, žena se toliko razbesnela na svog muža da ga je isterala iz sale za porođaj, zbog čega je propustio rođenje svoje ćerke, piše Mirror.

Žena je na Redditu objasnila kako je njen suprug sve vreme bio na telefonu, igrao igrice i razgovarao sa svojim prijateljima. - Stvarno je hteo da razgovara sa svojim prijateljima jer su otišli na izlet bez njega. Zvali su ga da bi mu rekli kako im je na putu, a nakon što sam ga upozorila, izvinio se svojim prijateljima što mu ja "zanovetam" pred njima. Tada sam se jako iznervirala i rekla sam mu da ako želi da razgovara s prijateljima, može to da uradi negde drugde da ja mogu da se porodim u miru - napisala je u objavi.

Njen suprug je tada konačno odlučio da prekine poziv i preusmerio je svoju pažnju na nju, ali nakon što ju je tešio oko 20 minuta, postalo mu je dosadno i odgovorio je na video poziv svoje mame kako bi skratio vreme dok čeka porođaj.

- Njegova mama počela je da priča kako se seća kada je ona rađala njega i kako se ona za svoj porođaj "malo uredila". Tvrdila je da je izgledala tako dobro da je i doktor očijukao s njom. Suzdržavala sam se da ne kažem nešto ružno jer nisam htela da uvredim svekrvu, ali stvarno nisam mogla da podnesem razgovor s njom u tom trenutku - nastavila je.

Tokom telefonskog poziva, medicinska sestra ušla je u sobu kako bi proverila kako napreduje i primetila je da je uznemirena. Pitala ju je da li je sve u redu, na šta joj je ona odgovorila da stvarno želi da bude sama. Na kraju su zajedno odlučile da izbace njenog supruga iz sale za porođaj, a on se toliko naljutio zbog izbacivanja da je kasnije odbio da dođe da vidi svoju ćerku. Njegova majka ga je podržala i počela je da proziva ženu samo nekoliko sati nakon što se porodila.

- Moja svekrva, koja me je posetila u bolnici, nije prestajala da priča o tome kako sam ja loša žena jer sam udaljila muža iz porodilišta. Kada sam došla kući iz bolnice, on je stalno spominjao kako sam uništila trenutak povezanosti s njegovom ćerkom i da mi to nikad neće oprostiti. Sada više nisam sigurna jesam li postupila ispravno jer se svi ljute na mene - dodala je i upitala korisnike Reddita za mišljenje.

Korisnici su odmah stali na njenu stranu, a neki su joj pisali i da bi trebalo da ostavi supruga jer nije smeo tako da se ponaša.

- Mislim da ne poštuje ni vas, ni vaše dete, jako mi je žao što je tako ispalo - napisala je jedna korisnica. "Ako ste i dalje u braku, mislim da vam je bolje da ga ostavite jer ovo je strašno", komentarisala je druga, a treća je dodala: "Imam osećaj da je ljut što je propustio izlet s drugarima, a ne rođenje svoje ćerke."

