Pranje zimske jakne od perja u mašini može biti jednostavno ako se primeni jedan mali trik, u bubanj treba staviti nekoliko teniskih loptica.

One tokom pranja sprečavaju da se perje slepi i stvara grudvice, pa jakna zadržava prvobitan oblik.

Trikovi za pranje zimskih jakni

Iako na nekim etiketama stoji da je preporučeno samo hemijsko čišćenje, mnoge perjane jakne mogu se prati u mašini ako se koristi program za osetljivo rublje i temperatura do 30–40 stepeni. Važno je da se pere samo jedna jakna odjednom, da se koristi tečni deterdžent za osetljivo rublje i da se izbegava centrifuga.

Teniske loptice pomažu da se perje ravnomerno rasporedi tokom pranja i sušenja, zbog čega jakna nakon sušenja ostaje mekana i u obliku kao kada je kupljena, uz manju potrebu za skupim hemijskim čišćenjem.

VIDEO: Kako da operete zimsku jaknu i skinete fleke: