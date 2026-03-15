Pre nego što je spakujete u ormar, mora biti čista: Evo kako da operete zimsku janku u veš-mašini, a da se ne upropasti
Pranje zimske jakne od perja u mašini može biti jednostavno ako se primeni jedan mali trik, u bubanj treba staviti nekoliko teniskih loptica.
One tokom pranja sprečavaju da se perje slepi i stvara grudvice, pa jakna zadržava prvobitan oblik.
Iako na nekim etiketama stoji da je preporučeno samo hemijsko čišćenje, mnoge perjane jakne mogu se prati u mašini ako se koristi program za osetljivo rublje i temperatura do 30–40 stepeni. Važno je da se pere samo jedna jakna odjednom, da se koristi tečni deterdžent za osetljivo rublje i da se izbegava centrifuga.
Teniske loptice pomažu da se perje ravnomerno rasporedi tokom pranja i sušenja, zbog čega jakna nakon sušenja ostaje mekana i u obliku kao kada je kupljena, uz manju potrebu za skupim hemijskim čišćenjem.
(Kurir.rs/Najžena)
VIDEO: Kako da operete zimsku jaknu i skinete fleke: