Pranje zimske jakne od perja u mašini može biti jednostavno ako se primeni jedan mali trik, u bubanj treba staviti nekoliko teniskih loptica.

One tokom pranja sprečavaju da se perje slepi i stvara grudvice, pa jakna zadržava prvobitan oblik.

Iako na nekim etiketama stoji da je preporučeno samo hemijsko čišćenje, mnoge perjane jakne mogu se prati u mašini ako se koristi program za osetljivo rublje i temperatura do 30–40 stepeni. Važno je da se pere samo jedna jakna odjednom, da se koristi tečni deterdžent za osetljivo rublje i da se izbegava centrifuga.

Teniske loptice pomažu da se perje ravnomerno rasporedi tokom pranja i sušenja, zbog čega jakna nakon sušenja ostaje mekana i u obliku kao kada je kupljena, uz manju potrebu za skupim hemijskim čišćenjem.

Ne propustiteŽenaKako da operete zimsku jaknu u veš mašini bez bojazni da će biti upropaštena: Pomoću ovog trika više nećete umarati glavu
Crvena zimska jakna, veš mašina, kupatilo - kolaž fotografija
ŽenaŽena oprala perjani jastuk u mašini, a od prizora joj nije bilo dobro: Letelo perje jer je napravila ovu grešku
Uključivanje mašine za pranje veša
ŽenaTrougao na etiketi odeće svi ignorišu, a važan je: Evo šta značiI i kako može da spasi vaš omiljeni komad
Etiketa
ŽenaStvari koje nikako ne smete da perete u veš mašini: Otkrivamo kako da uštedite na popravci i očuvate svoju odeću!
Žena u kupatilu ubacuje veš u mašinu

 VIDEO: Kako da operete zimsku jaknu i skinete fleke: 

KAKO DA OPERETE ZIMSKU JAKNU I SKINETE FLEKE Izvor: tiktok/clean.with.jie