da li se sećate?

Iako su se pojedini recepti tokom godina neznatno menjali, njihova suština je ostala ista - i danas bude uspomene na neka jednostavnija vremena. Mnogi i dalje sa setom pamte obroke koji su se služili u radničkim menzama širom nekadašnje Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija.

Kako su funkcionisale radničke menze

U vreme industrijskog procvata, menze su bile sastavni deo fabrika, preduzeća i državnih ustanova. Njihova svrha bila je jasna – zaposlenima obezbediti kuvanu, zasitnu i pristupačnu hranu tokom radnog dana.

Čuvena jela iz radničkih menzi u Jugoslaviji Foto: Alex Segre / Alamy / Profimedia

Obroci su se pripremali planski, najčešće unapred određeni na nedeljnom nivou. Hrana je morala da bude ekonomična, jednostavna za pripremu u velikim količinama i dovoljno kalorična da zasiti radnike koji su obavljali fizički zahtevne poslove. Jelovnici su podrazumevali domaća jela prilagođena kulinarskoj tradiciji svake republike. Dominirala su variva, čorbe, jela sa testeninom i krompirom, kao i meso sa prilozima.

Šta se najčešće nalazilo na tanjiru

U radničkim menzama gotovo svakodnevno su se mogli naći:

pasulj ili pasulj čorba sa kobasicom

gulaš uz hleb ili palentu

segedin gulaš, odnosno kiseli kupus sa mesom

sarma od kiselog kupusa

ćufte u paradajz sosu sa pire krompirom

pečena piletina sa krompirom

varivo od ječma

testenina sa mesnim sosom

pohovano meso uz krompir salatu

Uz glavno jelo služio se hleb, često i sezonska salata, a neretko i jednostavan desert poput kompota ili pudinga.

Više od mesta za ručak

Menze nisu bile samo prostor za obrok. Tu su se kolege zbližavale, razmenjivale priče, sklapala su se prijateljstva, pa čak i ljubavi. Upravo zbog te atmosfere zajedništva mnogi ih danas pamte sa nostalgijom. Iako su takve menze gotovo nestale, ista jela i dalje žive – sada ih nalazimo u restoranima, uključujući i one sa nešto "finijim" ambijentom, gde su i cene u skladu sa okruženjem.

Simbol menze - pasulj sa kobasicom

Među svim jelima, pasulj sa kobasicom ostao je najprepoznatljiviji predstavnik radničke kuhinje. Bio je hranljiv, povoljan i energetski jak – idealan za one koji rade težak fizički posao.

Pasulj sa kobasicom bio je simbol radničke menze Foto: Adriana Machado / Alamy / Profimedia

Pasulj sa kobasicom na starinski način Sastojci (za šest osoba) 500 grama suvog belog pasulja

2 lista lovora

1 veća glavica crnog luka

2 čena belog luka

2 šargarepe

1 crvena paprika (po želji)

300–400 grama dimljene kobasice

2 kašike mlevene crvene paprike

1 kašika paradajz pirea

2 kašike brašna

3 kašike ulja ili masti

so i biber po ukusu

oko 2 litra vode Način pripreme

Pasulj najpre potopite u hladnu vodu i ostavite da odstoji preko noći. Sutradan prospite tu vodu, nalijte svežu, dodajte lovor i kuvajte približno 45 minuta. Zatim ubacite šargarepu isečenu na kockice i po želji papriku, pa nastavite kuvanje. Kobasicu isecite na kolutove i dodajte u šerpu. U posebnom tiganju zagrejte ulje ili mast, pa propržite sitno seckan crni i beli luk. Dodajte brašno i kratko ga zapržite, potom umešajte mlevenu papriku i paradajz pire. Dobijenu zapršku sipajte u pasulj, začinite solju i biberom i ostavite da se kuva još 15 do 20 minuta, dok se jelo ne zgusne. Poslužite toplo, uz krišku svežeg hleba.

