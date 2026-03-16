Fokus ruskog psihologa Mihaila Labkovskog si ljudska osećanja i međuljudski odnosi, a posebno partnerski. On ističe da postoje jasni signali koji ukazuju da se emotivna veza bliži kraju i da u nekim situacijama razvod može biti zdraviji izbor od ostajanja u vezi koja nas čini nesrećnima.

Psiholog Mihail Labkovski napominje da je ključno prepoznati znakove koji ukazuju da je razvod na pomolu i prevazići strah od usamljenosti kako bismo donosili racionalne odluke u ljubavnim odnosima.

Tri znaka koja ukazuju na razvod 1. Stalno kritikovanje

Ako partner konstantno kritikuje, ističe vaše mane, slabosti i loše osobine, to može ozbiljno poljuljati samopouzdanje. Česte primedbe tipa "loše kuvaš", "ne brineš dovoljno o sebi", "ništa ne možeš dobro da uradiš" i slične, najčešće služe da partner uzdigne sebe dok drugog obezvređuje. Ostanak u takvom braku loše utiče na mentalno zdravlje - osoba koja je stalno kritikovana može postati povučena, pesimistična, nezadovoljna i nesigurna.

2. Prebacivanje krivice

Ovo je taktika kojom se najčešće služe manipulatori. U svakoj situaciji žele da krivicu prebace na vas, kako za svoje postupke, tako i za stvari koje se nisu ni dogodile. Tipični primeri su: "Nisam razgovarao s tobom ovih dana jer ti…", "Spavam sam jer ti…", "I sam sam vodio decu u školu, jer ti…"

Ukoliko stalno slušate ovakve optužbe, lako je početi da sebe krivite i da se osećate loše.

3. Manipulacija i ucena

Najjasniji znak manipulatora je fraza: "Ako me ostaviš, uradiću…". Manipulator najpre obezvređuje drugu osobu i prebacuje krivicu na nju, a zatim preti i ucenjuje kad oseti da gubi kontrolu u tom odnosu.

Razvod sa toksičnom osobom nije kraj sveta - to je početak života u kom ponovo postajete svoji. Nije lako, ali bol koji osećate u vezi koja vas guši mnogo je gori od bola koji donosi kraj te veze. Prepoznavanjem znakova, prevazilaženjem straha i oslobađanjem od krivice, otvarate vrata ka slobodi, samopouzdanju i stvarnoj sreći. Zapamtite - hrabrost nije u tome da ostanete tamo gde ste nesrećni, već u tome da sebi date šansu da budete voljeni i mirni sa sobom.

(Kurir.rs/ Blic žena)

