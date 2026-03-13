Otišla u prodavnicu u haljini pa u trenerci da vidi razliku u ponašanju ljudi

Slušaj vest

Kreatorka lifestyle sadržaja Kerolajn Riki odlučila je da u praksi proveri takozvanu "privilegiju lepote". Obukla je svoju najizazovniju odeću i otišla u Houm Dipo, američki lanac prodavnica opreme za dom i kućne popravke, kako bi videla da li će joj atraktivan izgled doneti posebnu pažnju. Međutim, rezultati su je potpuno iznenadili. Zbog toga je eksperiment ponovila u mnogo opuštenijem izdanju, a ishod je bio potpuno drugačiji.

Eksperiment u maloj crnoj haljini

Riki je za prvi odlazak u Houm Dipo obukla usku crnu haljinu i provokativne sandale, očekujući da će joj muškarci prilaziti i nuditi pomoć. Ipak, dogodilo se suprotno. Umesto divljenja, kupci i zaposleni su je uglavnom ignorisali.

"Zbog upadljive odeće doživela sam više uzdržanosti nego flerta. Niko mi ne pomaže. Sedim ovde već desetak minuta, sredila sam se od glave do pete, a niko da mi ponudi pomoć," požalila se Riki u viralnom videu objavljenom za svojih 3.2 miliona pratilaca.

Njen neuspeh pokrenuo je raspravu o "privilegiji lepote", odnosno o društvenim pogodnostima za koje se često tvrdi da ih imaju privlačni ljudi. Dok neke žene smatraju da im atraktivan izgled donosi besplatne usluge i bolje plate, druge veruju da je lepota ponekad i "prokletstvo" koje otežava odnose i pronalaženje posla.

Neočekivani uspeh u trenerci

Kako bi zaista proverila teoriju, Riki se vratila u istu prodavnicu, ali ovog puta obučena mnogo skromnije – u trenerku i sportsku obuću. Na svoje veliko iznenađenje, u ležernom izdanju privukla je mnogo više pažnje i komplimenata.

Prvo joj je prišla jedna zaposlena žena koja joj je udelila niz komplimenata, nazivajući je "lepom", "prelepom" i "zgodnom". Nedugo zatim, jedan muški zaposleni dao joj je kupon za popust, a kao dodatno iznenađenje na podu je slučajno pronašla i 60 dolara.

"Ovo je bukvalno moj srećan dan", oduševljeno je rekla Riki, čije je raspoloženje bilo potpuno drugačije nego nakon prvog odlaska u prodavnicu.

"Mislim da se prema meni bolje ponašaju jer ih ne plašim svojim izgledom", zaključila je. Njen društveni eksperiment brzo je izazvao brojne reakcije i odobravanje na internetu.

Foto: Printscreen/TikTok/richcaroline

Njeni pratioci složili su se sa njenim zaključkom.

"U takvoj odeći deluješ pristupačnije", "Već si lepa, tako da ležernije oblačenje to ne menja. Naprotiv, tvoja lepota još više dolazi do izražaja jer je nose tvoje lice i samopouzdanje. Kada si previše sređena, ljudi se jednostavno osećaju zastrašeno", "Vajb devojke iz komšiluka", "Kada idem obučena ležerno, muškarci mi prilaze skoro u svakom drugom prolazu", "To je slično trendu opuštene odeće u barovima", "Muškarci su mi govorili da im je zastrašujuće da mi priđu kada sam previše sređena. Sve je u tom vajbu devojke iz komšiluka", komentari su u nizu.

Pogledajte video: Eksperiment - koji sladoled je otporniji na sunce