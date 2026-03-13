Slušaj vest

Ana Ivanović ponovno privlači pažnju, no ovoga puta ne zbog sportskih uspeha koje je godinama nizala na terenu, već zbog svog modnog stila. Svojim je pratiocima na Instagramu otkrila delić atmosfere s nedavnog putovanja u Pariz.

Penzionisana srpska teniserka je sa svojim fanovima na društvenim mrežama podelila galeriju fotografija pod jednostavnim naslovom "Malo pariških uspomena". Fotografije prikazuju Anu tokom opuštene šetnje poznatim pariškim lokacijama.

Patike od 1.000 i torba od nekoliko hiljada evra

Njena modna kombinacija, koja je uvek pod lupom javnosti, privukla je posebnu pažnju. Uz ružičastu majicu s logom marke Chanel, sivi karirani sako i jednostavne farmerke, Ivanović je svoj izgled upotpunila skupocenim modnim dodacima.

Na nogama je nosila bele Dior Star Platform tenisice od teleće kože i brušene kože, prepoznatljive po crnoj zvezdi i "CD" logotipu sa strane. Reč je o luksuznom modelu s debelom platformom, a njihova cena prelazi 1000 eura.

Ipak, glavna zvezda outfita bila je torbica. Reč je o kultnom modelu Hermès Kelly, jednoj od najpoželjnijih luksuznih torbi na svetu, prepoznatljivoj po svojoj strukturiranoj formi, elegantnoj ručki i bezvremenskom dizajnu. Cena klasičnih modela u Evropi danas se, ovisno o veličini i vrsti kože, najčešće kreće od oko 8000 do 11.000 evra, dok retke i egzotične izvedbe mogu biti i znatno skuplje.

(Kurir.rs/Index)