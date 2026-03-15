Slušaj vest

Mlada turistkinja koja je potpuno sama otputovala u Avganistan ostala je dirnuta dočekom običnih ljudi koje je tamo srela. Sofija Li, koja ima 20 godina, priznaje da zamalo nije ušla u avion za Avganistan na svoje sedmodnevno solo putovanje, ali je na kraju uspela da savlada strah i poleti.

Ova kreatorka sadržaja, koja pokušava da obori Ginisov rekord kao najmlađa osoba koja je obišla svaku državu sveta, želela je da iz prve ruke vidi kako izgleda život žena pod tamošnjim režimom. To je učinila uprkos upozorenjima američkog Biroa za konzularne poslove koji apeluje na građane da "ne putuju" u Avganistan zbog građanskih nemira, kriminala, terorizma, rizika od nepravednog pritvaranja, otmica i ograničenih zdravstvenih kapaciteta. Takođe, Sjedinjene Američke Države tamo nemaju ambasadu još od 2021. godine, kada je ona u Kabulu prestala sa radom.

U galeriji pogledajte kako se Sofija provela u Avganistanu:

Sofija Li sama otputovala u Avganistan

Sofija je izjavila da je tokom većeg dela puta doživela isključivo gostoprimstvo veoma velikodušnih meštana. Na video-snimcima se vidi Sofija kako nosi hidžab i jede sladoled uz opis: "Uživam u sladoledu sama u Avganistanu jer odbijam da slušam zapadnu propagandu".

Bliski susret sa talibanima

Ipak, samo nekoliko dana nakon tog bezbrižnog trenutka u septembru 2025. godine, Sofija je imala zastrašujući susret sa pripadnikom talibana koji joj se, prema njenim rečima, suprotstavio i zahtevao da krene za njim. Ova svetska putnica je ostala pri svome i odbila da se pomeri, ponavljajući da je turistkinja koja obilazi regiju, nakon čega je on na kraju odustao i otišao. Ona veruje da joj je ovaj otpor pomogao da izbegne ono što je moglo biti iscrpljujuće ispitivanje.

"Zamalo nisam otišla u Avganistan – dvoumila sam se na aerodromu do poslednjeg trenutka pre leta. Bila sam veoma blizu odluke da ne odem, a onda sam u poslednji čas prelomila. Kada sam tek stigla, postojao je trenutak u kom sam pomislila: ’Možda nije trebalo ovo da uradim’. Kao putnica, morala sam potpuno da pokrijem kosu i da u svakom trenutku nosim tradicionalnu odeću koja seže do poda," rekla je Sofija pa dodala opisujući incident u džamiji:

"Sedela sam sama kod jedne od plavih džamija u Kabulu, gde žene moraju da budu u odvojenom delu. Sedela sam tamo sa lokalnim ženama kada je prišao pripadnik talibana i polako išao kroz grupu postavljajući pitanja. Počeo je da viče na mene, a ja nisam razumela šta govori. Bio je to veoma strašan trenutak jer sam bila potpuno sama, bez drugih stranaca ili vodiča. Želeo je da pođem sa njim nasamo, ali sam ja ostala da sedim i nisam se pomerala. Znala sam da ustajanje i odlazak sa njim ne bi bila dobra situacija. Osetila sam da definitivno nije bezbedan. Samo sam ponavljala da sam turistkinja i na kraju je otišao, ali sam u tom trenutku bila veoma, veoma nervozna.“

Realnost života u Avganistanu

Uprkos vremenu provedenom sa meštanima, Sofija je priznala da je putovanje za nju, kao osobu sa Zapada, bilo šokantno.

"Bilo je definitivno veoma šokantno, naročito dolazeći iz zapadne zemlje. Svakako ne želim da umanjim ono što se tamo dešava ženama. Jedan od razloga zašto sam otišla bio je taj što sam želela da razgovaram sa lokalnim ženama i čujem njihove priče. Neke stvari su bile veoma slične onome što čitate u medijima – na primer, žene nemaju pristup obrazovanju i generalno imaju veoma ograničene mogućnosti."

Zanimljivo je da se Sofija, koja je solo putovala i kroz Haiti, Siriju, Južni Sudan, Palestinu i Ukrajinu tokom rata, osećala manje bezbedno u Južnoj Americi i Kambodži.

"Jedno od mesta gde sam se osećala najmanje bezbedno bila je Gvajana u Južnoj Americi. Tamo sam se osećala veoma ugroženo, posebno kao žena koja putuje sama. Takođe sam imala loša iskustva u Kambodži, gde sam imala mnogo problema sa maltretiranjem lokalnih stražara koji su tražili novac."

Put ka rekordu

Sofija Li kaže da su joj na listi preostale neke od najizazovnijih zemalja, uključujući Iran, Venecuelu, Severnu Koreju i Rusiju, pre nego što uspe da obori rekord. Iako je lista preostalih država zastrašujuća, ona tvrdi da ne želi da izbegne nijednu zemlju.

"Nikada ne bih rekla da sam protiv putovanja negde. Mislim da putovanja otvaraju oči za različita iskustva i smatram da deljenje doživljaja sa nekog mesta može biti samo korisno. Ipak, ne bih preporučila drugima posetu Avganistanu. Ne želim da podržavam ili glamurizujem oružano nasilje ili ekstremističke organizacije koje loše postupaju prema ženama i devojčicama," zaključila je Sofija.

