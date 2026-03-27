TikTok video koji je objavio korisnik "poshblogger" prikazuje dramatičan trenutak s takmičenja lepote koji je postao viralan širom sveta.

Mlada takmičarka u glamuroznoj svetlucavoj haljini stoji za govornicom i samouvereno se predstavlja publici i žiriju. U jednom trenutku, dok govori, dešava se ono čega se svaka javna osoba boji - privremene zubne navlake, koje misice često koriste za postizanje savršenog osmeha, odlepe joj se i ispadnu.

Misici ispali zubi usred nastupa

Umesto panike ili prekida nastupa, usledila je reakcija koja je bila staložena i profesionalna. Kamolvan Čanago, osamnaestogodišnja takmičarka na ovom izboru lepote, brzo je rukom prekrila usta, okrenula se od publike na trenutak i diskretno uklonila navlake.

Bez ikakve pauze i s velikim osmehom na licu, nastavila je svoj nastup kao da se apsolutno ništa nije dogodilo. S neverovatnom samouverenošću prošetala je scenom, pozirala i dovršila svoju tačku, zaradivši divljenje gledalaca ne samo u dvorani, već i kasnije na internetu.

Incident se dogodio na preliminarnom takmičenju Miss Grand Tajlanda 2026, koje se održalo u sredu, 25. marta, u dvorani MGI u Bangkoku. Ono što je mogao biti trenutak za zaborav pretvorilo se u njenu najveću prednost. Snimak je eksplodirao na društvenim mrežama, ali umesto ismevanja, Kamolvan je dobila ogromnu podršku. Gledaoci i članovi žirija pohvalili su njenu energiju i sposobnost da iz ovakve situacije izvuće najbolje što može, ističući kako je pokazala izuzetnu profesionalnost, prenosi Večernji.hr.

Mnogi sada veruju da joj je upravo ovaj događaj značajno povećao izglede za pobedu na velikom finalu, zakazanom za subotu, 28. marta. Svojom reakcijom, Kamolvan je dokazala da je više nego spremna za sve izazove koje javni nastup nosi.

