Slušaj vest

U kazahstanskim bioskopima je ovih dana počeo da se prikazuje kirgistanski film "" Anđeo". Međutim, to nije bila jedna predstava kojoj je publika pre neki dan svedočila.

Naime, uoči prikazivanja filma u dvorani se odigrala prava ljubavna drama, pa su radoznali ljudi imali priliku da uživo vide i kako to izgleda kada te supruga uhvati u društvu ljubavnice.

Obračun je trenutno privukao pažnju prisutnih u dvorani, gotovo svi su se odmah uhvatili za mobilne telefone, što je omogućilo i korisnicima društvenih mreža da se uvere gde je završio buket koji je preljubnik darovao ljubavnici.

Istina, mnogi su na društvenim mrežama izveli zaključak da je sukob bio odglumljen u svrhu promocije filma, ali ako je ljubavni trougao i bio delo neke marketinške agencije, zasad to nije potvrđeno.

