Kako očistiti mrlje sa ravne ploče na šporetu? Jednostavna rešenja za uklanjanje nečistoća
Ako ste ikada pokušali da uklonite zagorele tragove mleka ili masnoće sa ravne ploče na šporetu, znate koliko to može biti naporno.
Iako ploče izgledaju elegantno i lako za održavanje, u praksi se često suočavamo sa mrljama koje ne nestaju ni posle dužeg ribanja. Još veći problem je što agresivna sredstva za čišćenje mogu da oštete površinu i ostave trajne ogrebotine.
Rešenje se krije u sastojcima koje već imate kod kuće. Uz nekoliko jednostavnih trikova, ploča može ponovo da zablista, bez ribanja i bez skupih hemikalija. Ključ je u nežnim metodama, prirodnim kombinacijama i korišćenju mekih krpa ili sunđera.
1. So i soda bikarbona
Pomešajte po jednu kašiku soli i sode bikarbone, dodajte malo vode i napravite gustu pastu. Nanestite je na sunđer i nežno istrljajte ploču. Masnoća i nečistoće nestaju već posle nekoliko poteza. Na kraju, prebrišite mlakom vodom i čistom krpom.
2. Limun i soda bikarbona
Pospite sodu po ploči, a zatim je istrljajte kriškom limuna. Ova kombinacija razgrađuje masne naslage bez oštećenja površine. Nakon čišćenja, prebrišite ploču vlažnom krpom za sjajnu završnicu.
Mali trik pre čišćenja: Pre nego što primenite bilo koju metodu, prebrišite ploču mlakom vodom sa par kapi tečnog sapuna. Tako ćete omekšati naslage i olakšati uklanjanje.
3. Alkoholno sirće
Pomešajte sirće i vodu u razmeri 1:2 i sipajte u bočicu sa raspršivačem. Poprskajte ploču i prebrišite krpom. Sirće uklanja masnoću, dezinfikuje i ostavlja površinu besprekorno čistom. Idealno je i za svakodnevno održavanje.
4. Pasta za zube
Nanesite malu količinu paste za zube na vatu ili meku krpu i lagano utrljajte na zaprljano mesto. Posebno je efikasna kod zagorelih mrlja od mleka ili ulja. Nakon toga, prebrišite vlažnom krpom i ploča će ponovo zablistati.
