Australijska influenserka našla se na meti kritika nakon što je priznala da je ostavila svog šestomesečnog sina samog u zaključanoj hotelskoj sobi dok je otišla u obližnji spa centar na tretman tokom odmora na Baliju.

Zvezda društvenih medija iz Perta, Taleja Skaj, progovorila je u videu na TikToku koji je kasnije obrisala nakon što je dobila lavinu negativnih reakcija.

Ostavila je bebu samu i otišla na masažu stopala

Australijska influenserka Taleja Skaj izazvala osude nakon što je ostavila bebu samu u hotelskoj sobi na Baliju

Rekla je da je ponela bebi monitor sa sobom, misleći da može da prati svoju bebu preko kamere dok je odsutna oko 30 minuta na masaži stopala.

Dvadesetčetvorogodišnja influenserka je objasnila da su njen muž i stariji sin u to vreme bili van odmarališta, vozeći kvadove, ostavljajući bebu samu u sobi.

Dodala je da se spa centar nalazi u okviru odmarališta i da je zaključala vrata pre nego što je otišla.

Usledio je talas osude na društvenim mrežama

Nakon što je video objavljen, usledila je burna reakcija javnosti. Mnogi pratioci nisu mogli da veruju da je ostavila dete bez nadzora, čak ni na kratko.

Neki korisnici društvenih mreža uporedili su situaciju sa nestankom Madlen Mekan, devojke koja je nestala iz hotelske sobe u Portugalu 2007. godine dok su joj roditelji večerali u obližnjem restoranu.

„Volim njen sadržaj, ali ostaviti bebu koja spava samu u hotelu da bi otišla na masažu? To je ludo“, glasio je jedan komentar.

Drugi su napisali da nikada ne bi ostavili dete samo, posebno u stranoj zemlji.

Ona se javno izvinila.

Nakon velikog pritiska, Taleja Skaj je uklonila kontroverzni video, a zatim se oglasila na Instagramu, gde je priznala svoju grešku i preuzela odgovornost.

„Želim da se osvrnem na ono što kruži na mreži. Donela sam lošu odluku i preuzimam punu odgovornost“, napisala je.

Dodala je da je bila samo nekoliko metara od sobe i da je stalno pratila dete preko monitora, ali je priznala da to ne znači da je situacija bezbedna.

„Razumem ozbiljnost svojih postupaka i mogu sa sigurnošću reći da se ovo nikada više neće ponoviti“, rekla je influenserka.

