Narcisi su među najlepšim vesnicima proleća i jedan od najlakših načina da dvorište ili vrt zablista bojama. Međutim, mnogi se žale da im iz godine u godinu listovi rastu, ali cvetovi izostaju ili ih ima sve manje.

Stručnjaci za baštovanstvo tvrde da je uzrok često samo jedan problem, a rešenje je jednostavno i traje svega nekoliko sekundi.

Zašto narcisi ne cvetaju

Ako su narcisi posađeni pre više godina i nisu dirani, velika je verovatnoća da su lukovice postale preguste ispod zemlje.

Kada se previše razmnože i zbiju na jednom mestu, biljka troši energiju na opstanak i razvoj listova, dok cvetanje slabi ili potpuno prestaje.

To je jedan od najčešćih razloga zbog kojih narcisi deluju zdravo, ali ne daju cvetove.

Rešenje koje preporučuju baštovani

Potrebne su vam samo čiste i oštre makaze za orezivanje, kao i malo vremena.

Kada cvet uvene, potrebno je odseći precvetali cvetni deo, ali ostaviti listove da prirodno požute i osuše se.

Listovi hrane lukovicu i pomažu joj da sakupi energiju za sledeću sezonu. Ako ih prerano uklonite, sledeće godine cvetanje može biti slabo.

Kada treba vaditi lukovice

Ako primetite da narcisi svake godine slabije cvetaju, vreme je da ih izvadite iz zemlje nakon što lišće potpuno uvene.

Tada treba:

odvojiti veće i zdrave lukovice

ponovo ih zasaditi sa dovoljno razmaka

manje lukovice ostaviti da ojačaju nekoliko godina

Na taj način biljka dobija prostor i ponovo može bogato da cveta.

Dodatna prednost narcisa u bašti

Narcisi nisu samo lepi već i korisni. Njihove lukovice prirodno odbijaju veverice i pojedine glodare, pa su odličan izbor ako ste ranije imali problema sa štetočinama koje kopaju po zemlji.

Šta saditi uz narcise

Pošto narcisi završavaju ciklus do sredine proleća, dobro ih je kombinovati sa biljkama koje dolaze do izražaja leti.

Odličan izbor su:

dalije

geranijumi

božuri

