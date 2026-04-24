Met Gala tradicionalno se održava prvog ponedeljka u maju, što ove godine pada 4. maja. U pitanju je prestižna humanitarna večera koja prikuplja sredstva za Costume Institute, jedini samofinansirajući deo Metropolitan Museum of Art. Prošle godine oboren je rekord prikupljeno je više od 31 milion dolara.

Tema večeri glasi “Fashion Is Art”, što ostavlja ogroman prostor za kreativnost. Očekuju se interpretacije inspirisane umetnošću – od Mondrijan motiva, preko referenci na Pikasa, pa sve do couture kreacija koje brišu granicu između mode i umetničkog dela.

Ko su domaćini ove godine?

Među glavnim imenima su Bijonse, Nikol Kidman, teniska šampionka Venus Vilijams i nezaobilazna Ana Vintur. Organizacioni odbor predvode Entoni Vakarelo i Zoi Kravic, dok su među članovima i Sabrina Karpenter, Tejana Tejlor, Lena Dunam i Misti Kopeland. Veliku pažnju izazvalo je i pokroviteljstvo milijardera Džefa Bezosa i Loren Sančez Bezos.

Ko neće prisustvovati?

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio je da neće doći, za razliku od svog prethodnika Erik Adams koji je ranije koristio događaj za političke poruke.

Šta je novo ove godine?

Izložba “Costume Art” otvara potpuno novi prostor Conde M. Nast Galleries unutar muzeja, čime se značajno proširuje izložbeni deo i olakšava kretanje gostiju između večere i postavke.

Kako je sve počelo?

Met Gala datira još iz 1948. godine, kada je bila skromna večera visokog društva u Njujorku. Tek decenijama kasnije prerasla je u globalni spektakl i jedan od najglamuroznijih događaja godine.

Može li svako da kupi kartu?

Ne, prisustvo je moguće samo uz pozivnicu. Cena pojedinačne karte dostiže čak 100.000 dolara, dok sto za deset osoba počinje od 350.000 dolara, a ukupno prisustvuje oko 400 gostiju.

Kako izgleda veče?

Nakon čuvenog crvenog tepiha, gosti ulaze u muzej, prolaze kroz svečani prijem i obilaze izložbu. Sledi koktel, večera i naravno ekskluzivne žurke koje traju do duboko u noć. I dok neki kasne čak do dezerta, drugi odlaze ranije verovatno na još glamuroznije after-partije.