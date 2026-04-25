Slušaj vest

Jedna od najpopularnijih biljaka i cveća na našim prostorima jesu muškatle. Ova biljka je pravi vesnik onog proleća i ukrašava mnoge bašte i balkone. Kako je održavati u proleće i spasiti od iznenadnog mraza tokom promenjivih temperatura?

Na početku nove sezone, muškatle zahtevaju korišćenje prihrane za cveće. Ukoliko primetite opadanje lišća kada biljku premestite sa jednog mesta na drugo, znajte da je to normalna pojava. Dovoljno je da osušene delove dodatno prihranjujete. Ukoliko primetite crvene rubove po listovima, znači da je za biljku još uvek hladno napolju.

Foto: Youtube Printscreen

Ukoliko biljka nema dovoljno joda, razvijaće se usporeno i biće podložnija bolestima. Takođe, jod u biljkama reguliše protok vode i razmenu kiseonika i čini ih otpornijim. Kod biljaka koje cvetaju produžava vreme cvetanja, ali ga možete koristiti i kod drugih biljaka, kao i za zalivanje povrća u bašti.

Takođe, od proleća do jeseni muškatle je dobro dva puta mesečno zalivati vodom u kojoj se nalazi prihrana za biljke na bazi fosfora, i to je dobro za podsticanje cvetanja.

Obezbediti muškatlama dovoljno joda veoma je lako – stavite kap farmaceutskog joda u litar vode, a potom sipajte 50 ml te vode s jodom uz unutrašnje ivice svake saksije.

Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Pazite da ne preterate jer možete da oštetite koren i pripazite da ga ne koristite sa proizvodima za biljke u kojima već ima joda jer će doza biti prevelika.

Ovaj recept podstiče cvetanje i služi kao zaštita od gljivica.

Takođe, vaš omiljeni jutarnji napitak - kafa, može poslužiti kao prirodno đubrivo.

Kašičicu kafe razmutite u vodi kojom zalivate biljku ili iskoristite osušeni talog kafe kao hranu za koren biljke.

Biljku je poželjno i dva puta mesečno zalivati vodom sa dodatkom prihrane na bazi fosfora.

Budući da se bliže sve topliji dani i leto, muškatle dnevno zalivajte odstajalom vodom, a sa dolaskom visokih temperatura, to valja činiti i dva puta dnevno.