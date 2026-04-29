Slušaj vest

Na početku se kupala u nezamislivom luksuzu i bogatstvu, ali se na kraju našla u stravičnoj situaciji o kojoj nije mogla ni da sanja. Ona je blistala na dva kontinenta, a njeno telo su nazivali pravim umetničkim delom. Muškarci su zbog samo jednog osmeha ove fatalne žene dovodili banke do potpunog bankrota i bez razmišljanja pucali jedni na druge u dvobojima. Kraljevi i milioneri su joj aplaudirali, dok su je žene proklinjale zbog ogromne moći koju je imala nad jačim polom.

Mnogi često mešaju kurtizane sa običnim uličnim prodavačicama ljubavi, ali tu postoji ogromna razlika. Ove dame nisu trgovale samo svojim telom, već neverovatnom veštinom zavođenja, britkim umom i sposobnošću da postanu apsolutno nezamenljive.

Pravi identitet Bel Otero zapravo je bio drugačiji, zvala se Karolina i rođena je u jednoj veoma siromašnoj španskoj porodici 1868. godine. Kada je imala samo jedanaest godina, devojčica je doživela jeziv napad i silovanje koje bi slomilo i svaku odraslu osobu. Iako je zlikovac na kraju završio na robiji, to nije donelo nikakvo olakšanje jer je u njenom rodnom selu na nju pao stravičan žig srama, kao da je ona sama bila kriva za ono što joj se desilo.

Pogledajte u galeriji fotografije Bel Otero:

1/9 Vidi galeriju Bel Otero Foto: The History Collection / Alamy / Profimedia, INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Pošto nije mogla da podnese te osuđujuće poglede, ona je hrabro pobegla i sa dvanaest godina se pridružila jednom putujućem cirkusu gde je naučila prve plesne korake i važne lekcije o preživljavanju.

Osvajanje sveta i titula kraljice Pariza

Prvi zvanični nastupi dogodili su se u gradovima kao što su Lisabon i Barselona. Devojka je imala neverovatan, urođen osećaj za ritam i izuzetno fleksibilno telo. Jedan poznati impresario odmah je prepoznao u njoj buduću svetsku zvezdu, pa joj je promenio ime u Bel i platio joj sve časove lepih manira.

Njihova strategija bila je prilično jednostavna i podrazumevala je da prvo treba pokoriti bogatu Ameriku, a tek onda Evropu. Tamo su bogataši odmah pali na njen šarm, a ona je veoma brzo shvatila da za jedno veče plesa dobija samo sitniš, dok za noć provedenu sa bogatim džentlmenom dobija prave dijamante.

Sa visinom od sto sedamdeset centimetara, njen struk je merio svega pedeset tri centimetra, što su bile proporcije koje su doslovno dovodile muškarce do ludila. Imala je svetao, gotovo porcelanski ten i kosu crnu kao ugalj, a jedan američki milioner joj je čak organizovao raskošnu večeru gde ju je u svakoj školjki ostrige čekao po jedan pravi biser.

Foto: Bill Waterson / Alamy / Profimedia

Kada se pobedonosno vratila u Francusku, njena neverovatna slava išla je daleko ispred nje, a njeni ljubavnici postali su prinčevi i kraljevi. Na njenom dugom spisku našli su se princ od Velsa, vladar Monaka, ali i ruski knezovi iz čuvene dinastije Romanov.

Zahvaljujući svemu tome dobila je prestižni nadimak kraljica Pariza, a njeno ime postalo je sinonim za luksuz i neviđeno bogatstvo, dok su zaljubljeni muškarci zbog nje redovno išli u dvoboje.

Zavisnost od kocke i tragičan kraj u bedi

Činilo se da bi ova neverovatna žena mogla da se kupa u zlatu i živi u raskoši sve do duboke starosti, ali je nažalost imala jednu stravičnu i razornu slabost. Njena strast prema kockanju počela je kao obična zabava u kazinima, ali se ubrzo pretvorila u pravu i neizlečivu bolest.

Bel je na kockarski sto stavljala apsolutno sve što je imala, od kuća i palata do najvrednijeg nakita. Planine novca svakodnevno su odlazile u tuđe džepove, a priča se da je na kraju kazinima predala čak i one unikatne dijamante koje su joj direktno poklanjale krunisane glave.

Bel Otero Foto: Hi-Story / Alamy / Profimedia

U starosti od njenog bivšeg i bajkovitog života nije ostao ni jedan jedini trag, pa je svoje poslednje dane provodila u mizernoj sobici plaćajući je sitnišem. Govorilo se da joj je upravo onaj kazino u kom je ostavila sve svoje milione uplaćivao neko smešno i jadno izdržavanje, tek da ne bi umrla od gladi na ulici.

Pokušala je da spasi stvar pišući memoare, ali joj ta knjiga nije donela ništa osim bolnih i teških uspomena. Preminula je u devedeset sedmoj godini potpuno zaboravljena i sama, bez ijednog deteta i bez svih onih muškaraca koji su je nekada nosili na dlanu.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: