Jedna neobična, ali veoma emotivna priča stiže iz Istočnog Sarajeva. Valentina i njen izabranik Miroslav pokazali su da za pravu ljubav nema prepreka, pa su sudbonosno "da“ izgovorili u bolnici.

Venčanje organizovano u bolničkim uslovima

Na Fejsbuk stranici bolnice "Srbija“ u Istočnom Sarajevu objavljeno je da je u toj ustanovi zabeležen poseban i nesvakidašnji događaj.

"Danas je u našoj bolnici zabeležen poseban i nesvakidašnji događaj. Uprkos nepredviđenim okolnostima, ljubav je pronašla svoj put“, stoji u objavi bolnice.

Kako su naveli, mlada Valentina se dan ranije povredila, zbog čega na dan venčanja nije mogla da napusti bolnicu. Ipak, planovi nisu otkazani, već je ceremonija opštinskog venčanja održana upravo u bolničkim uslovima.

Osoblje pružilo podršku mladencima

Fotografije mladenaca ubrzo su privukle mnogo pažnje, a iz bolnice su poručili da je medicinsko osoblje sa zadovoljstvom pomoglo da ovaj važan trenutak ipak bude obeležen.

"Međutim, ceremonija opštinskog venčanja je ipak uspešno organizovana u bolničkim uslovima. Medicinsko osoblje je sa velikim zadovoljstvom pružilo podršku ovom važnom životnom trenutku, potvrđujući još jednom da je naša misija, pored lečenja, i briga o potrebama svakog pacijenta“, navodi se u objavi.

Čestitke se nižu u komentarima

Objava je za kratko vreme prikupila nekoliko hiljada lajkova i veliki broj komentara. Korisnici društvenih mreža čestitali su Valentini i Miroslavu, ali i pohvalili osoblje bolnice.

