Prekomerno đubrenje azotom može dovesti do toga da se hortenzija fokusira na razvoj listova, a ne cvetova. Mnogi baštovani prave ovu grešku koristeći univerzalna đubriva sa visokim sadržajem azota. Kao rezultat, biljka izgleda zdravo, ali ne ispunjava svoju dekorativnu funkciju jer ne cveta.

Ako se način đubrenja ne promeni tokom više sezona, žbun može potpuno prestati da cveta, iako deluje snažno i dobro razvijeno.

Kako đubriti hortenzije da bi procvetale?

Kod hortenzija je veoma važno ne preterivati sa količinom đubriva. Ove biljke zahtevaju pravilan odnos azota, fosfora i kalijuma. Azot podstiče rast listova, fosfor je odgovoran za formiranje pupoljaka i razvoj korena, dok kalijum jača biljku, povećava njenu otpornost i utiče na pravilan razvoj cvetova.

Foto: Profimedia

Ključ uspeha je u balansu između ova tri elementa, jer svaki ima drugačiju ulogu u razvoju biljke.

Đubrenje hortenzija - kada i čime?

U proleće hortenzijama treba više azota, koji podstiče rast zelene mase. Tada se preporučuju đubriva u kojima ovaj element dominira. Međutim, već od maja treba promeniti odnos hranljivih materija - do jula najvažniji postaju kalijum i fosfor, koji utiču na formiranje pupoljaka i cvetova.

U jesen treba potpuno izbaciti azot i koristiti kalijumska đubriva, koja pripremaju biljku za zimu i jačaju je za narednu sezonu. Baštovani bi trebalo da biraju đubriva namenjena hortenzijama ili drugim biljkama koje vole kiselo zemljište, kako bi se održao pravilan odnos hranljivih materija i odgovarajući pH zemljišta.

