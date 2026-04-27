Džema Monk je stajala u svojoj venčanici na kasnoprolećnom suncu, uživajući u tom napetom trenutku očekivanja pre nego što će krenuti niz prolaz, kada se iznenada desilo "to". "To" je bio incident dostojan svake sapunice. I sa zapletima koji su jednako zamršeni.

Ne, niko nije iz zadnjih redova dramatično uzviknuo "postoji li razlog ili prepreka" da venčanje između Džeme i Kena ne bude obavljeno. Na Džeminom venčanju, "to" je došlo u obliku kante crne boje, bačene iz blizine od strane njene osvetoljubive jetrve - kulminacija ogorčenog porodičnog sukoba koji ju je ostavio isprskanu od glave do pete i uništio njenu venčanicu vrednu 1.800 funti. Sad je, čini se, poznat i razlog incidenta.

Džema (35) i njene dve najstarije deveruše koje su se našle na meti, izgledale su kao da su upravo završile žestoku borbu u blatu. Nesporno je da je ovaj čin sabotaže bio namenjen da uništi najsrećniji dan Džeminog života. Zašto je to urađeno, međutim, teže je shvatiti.

Kako je Daily Mail otkrio, koreni ove porodične sage su duboki. I sigurno je reći da se uskoro ne planiraju velika porodična okupljanja. Što se tiče mlade, slike Džeme - drhtave, uplakane i prekrivene bojom na parkingu matičnog ureda - obišle su svet, nakon što je njena jetrva, Antonija Istvud (49) za dlaku izbegla zatvor kada se pojavila pred sudom zbog optužbi za uništavanje imovine. Sud je čuo kako je Džema, radnica u oblasti mentalnog zdravlja, pokazala pravu britansku odlučnost: uspela je da se očisti i, presvukavši se u pozajmljenu haljinu koju je brzo doneo crkveni poslužitelj, bila spremna da izgovori sudbonosno "da" dva sata kasnije - uz ovacije gostiju.

Džema Monk Foto: Printscreen/Facebok/TheCultureCapitol

"Stidim se sebe"

"Toliko smo dugo čekali taj dan. Ništa me nije moglo zaustaviti", rekla je Džema, majka dvoje dece. "Nisam ni razmišljala. Prošetala bih niz prolaz u gaćama i sa crnom bojom na licu da je trebalo."

Ali zašto je Antonija to uradila? I, što je još važnije, da li joj je žao?

U ekskluzivnom razgovoru za Mail, frizerka Antonija - ili Toni, kako je zovu - ispričala je svoju verziju događaja tog dana u maju 2024. godine. I dok joj je žao zbog lošeg glasa koji je stekla, nema mnogo kajanja zbog onoga što je uradila Džemi.

"Stidim se sebe", rekla je. "To nisam ja. Nikada ranije nisam imala problema sa policijom. Nikada. Imala sam potpuni napad panike na dan izricanja presude. Bila sam prestravljena da ću završiti u zatvoru. Sve je to ostavilo posledice."

Tvrdi da je i sama zbunjena svojim motivima, rekavši: "Ne znam zašto sam to uradila." Insistira da je to bila "impulsivna odluka".

"Džema je pokušala da sabotira moje venčanje"

U ovoj porodici svađa je eskalirala, tvrdi Toni, nakon što je ona prethodne godine prva stala pred oltar, a Džema pokušala da sabotira njeno venčanje.

Zbog loših odnosa, ni Toni ni njen muž Ešli - jedan od četiri brata mlade Geme - nisu bili pozvani na građansko venčanje Džemi i Kena, ali su ipak odlučili da dođu. Toni je želela da Džemi "kaže šta misli", kaže ona. Optužila je Gemu da joj je uništila sopstveno venčanje prethodne godine pokušajem da je saplete dok je išla niz prolaz, što je Džema odbacila kao besmislicu.

A boja? Bila je slučajno u kolima, tvrdi ona.

"Moja ćerka Holi je upravo rodila naše prvo unuče i koristila sam crnu boju da napravim otiske ruku i stopala naše unuke", rekla je. "To je bila dečja, razblažena crna boja u posudi od oko 200 ml i slučajno je bila u bočnom džepu auta. Videla sam je Gemu kako izlazi iz auta, bila je nekoliko metara dalje. Onda sam je samo pozvala i bacila boju. Pogodila je zadnji deo njene haljine."

Nakon toga je nastao opšti haos. Počele su da sevaju pesnice, a "palo" je i čupanje za kosu. Džema je završila bukvalno premazana bojom. Gužva se pretvorila u farsu. Mladin otac, koji je dovezao Gemu do vrata, parkirao je svoj automobil kad je video šta se dešava i potrčao - slučajno ostavivši auto u rikverc i zabivši ga u zid od cigle.

Džema Monk Foto: Printscreen/Facebok/TheCultureCapitol

Nije ni čudo što je te noći bilo mnogo besnih telefonskih poziva.

"Pretili su da će nam zapaliti kuću"

Eš kaže: "Mama me je zvala i rekla: 'Šta ti je, Eš? Nije trebalo to da uradiš!' Drugi su nam pretili – govorili su da će nam zapaliti kuću. Upozoreni smo da se ne približavamo nikome ili će nas ubiti."

Antonija Istvud osuđena je na deset meseci zatvora, uslovno na 12 meseci, i naloženo joj je da odradi 160 sati neplaćenog rada nakon što je priznala krivicu za dva dela uništavanja imovine. Takođe joj je izrečena desetogodišnja zabrana prilaska i naloženo da plati 5.000 funti odštete. Njena tvrdnja da je bacanje boje bio impulsivni čin takođe je odbačena.

Sudija joj očigledno nije poverovao, rekavši da je očigledno imala nameru da uništi Džemin najvažniji dan u životu. Nazvao je to "groznim, zlobnim i podlim".

Prema Toninim rečima, neprijateljstvo između dve žene počelo je da raste čim su ona i Ešli postali par 2023. godine. Upoznali su se u Španiji, gde je Eš, građevinac, radio na kući Toninog ujaka, a ona je došla da ga poseti. Oboje su bili u prethodnim vezama, za koje kažu da su se gasile.

"Obe naše veze su bile praktično gotove i počeli smo da provodimo sve više vremena zajedno. Bila je to prava ljubav, mi smo srodne duše", kaže Toni. "Vratili smo se u Brtianiju u aprilu 2023. i venčali se pet meseci kasnije."

"Džema me nije podnosila"

Ali nisu svi bili oduševljeni kada su objavili planove za venčanje.

Eš veruje da je Džema bila iznervirana, jer još nije bila udata: "Sve se vrtelo oko nje i toga kako je sa svojim partnerom (Kenom) 20 godina, a on je nikada nije zaprosio. Mislim da je bila ljubomorna jer se nije udavala. I jednostavno nije želela da budem sa Toni."

Džema nije baš srdačno dočekala njegovu novu verenicu u porodicu, tvrdi Eš. "Jedina devojka među petoro braće i sestara, Džema voli da bude u centru pažnje i ne voli kada je neko zaseni", kaže on.

A kada su Toni i Eš odredili datum venčanja, to je, čini se, bio okidač za njenu ljutnju.

"Nakon toga, Džema je počela da dolazi i priča o Ešovim bivšim devojkama", kaže Toni. "Pitala bi: 'Zar te ne brinu sve te druge devojke?' Stalno sam joj govorila da nisam ljubomorna na Ešovu prošlost. Znala sam da to što radi nije u redu, ali bila je deo porodice mog budućeg muža."

Sukob je nastao zbog Džeminog sadašnjeg muža

I Džema priznaje da je bilo "zle krvi" između njih.

"Nisam je baš zavolela", priznala je Džema, dodajući: "Prvi put kad sam upoznala Toni, pričala mi je kako je ostavila muža i decu da bi bila sa Ešom, koji je takođe ostavio ženu i decu. Kao da je razdvajala dve porodice."

Stvari su se samo pogoršale kada su oba para izašla zajedno, kaže Eš.

"Išli smo da jedemo, a zatim se vratili u hotel gde su Džema i Ken imali veliku svađu. Počela je da viče na Kena zašto je nije oženio", priseća se Eš.

U neprijatnoj atmosferi nakon tog katastrofalnog večernjeg izlaska, grupa se rano razišla – ali ne pre nego što je Eš pitao Kena da mu bude kum, što je Ken prihvatio.

Međutim, samo četiri ili pet nedelja pre venčanja, Ken je odustao.

"Poslao mi je poruku da ne može to da uradi", kaže Eš. "Navodno mu Džema nije dozvolila. Rekla je da ne želi da sedi sama dok je on napred."

Ešov sin od 16 godina preuzeo je tu ulogu.

"Džema je pokušala da me saplete na mom venčanju"

Ali ni venčanje Toni i Eša nije prošlo bez incidenata. "Bilo je užasno", kaže Toni. "Venčali smo se u 16h, a svi su otišli do 20h." Izbio je veliki sukob između još jednog brata i njegove devojke.

Ali, kako tvrdi Toni, najgori trenutak bio je kada je Džema pokušala da je saplete dok je išla niz prolaz.

"Videlo se da je imala nogu u prolazu dok je Toni prolazila. Ostali smo da se pitamo: da li je pokušala da je saplete?", kaže Eš.

Džema negira da je uradila bilo šta slično, nazivajući te tvrdnje "sumanutim".

"Visoka sam oko 150 cm. Noge mi nisu dovoljno duge da je sapletem čak i da sam htela", rekla je. "Rekla sam im da su smešni što me optužuju. Pogledala sam kasnije njihov snimak venčanja i vidi se kako Toni prolazi pored mene bez ikakvog incidenta."

Ali Eš i Toni i dalje veruju da je Džema bila uzrok loše atmosfere tog dana.

"Ceremonija je prošla i bili smo srećni, ali kad smo ušli na prijem, moj brat i njegova partnerka su se i dalje svađali i činilo se da je to zbog Geme koja je podsticala svađu", kaže Eš. "Svi su bili očajni zbog svađe i na kraju sam izašao napolje i rekao im: 'Dosta je. Ne dozvolite da vas Džema iznervira!' Ali dan se završio naglo."

Sutradan, još uvek besan, Eš je pozvao Gemu i rekao joj da im je uništila dan venčanja.

Džema tvrdi da nije u stanju da radi zbog jetrve

A šta Džema kaže na sve to?

"Oduvek sam bila bliska sa Ešlijem. Sve što mogu da pomislim je da je Toni bila ljubomorna na to. Verujem da su on i Toni tražili nekog da okrive za to što im je venčanje pošlo po zlu", kaže ona. "Nisu mi ništa rekli tog dana, a iskreno, mi smo se lepo proveli. Dali smo im novac kao poklon i bili prvi par koji im se pridružio na plesnom podijumu."

Šta god da je istina, nijedna žena nije dobro prošla posle svega.

Džema, koja je imala sumnju na rak pre venčanja (srećom tumor je bio benigni), kaže da pati od depresije i da nije u stanju da radi. "Zbog svega sam se zapitala da li sam uradila nešto stvarno loše", rekla je.

Iako Toni kaže da "ne traži sažaljenje" i priznaje da zna da je pogrešila, Eš kaže da je smršala, pati od problema sa mentalnim zdravljem i nesanicom.

"Žali zbog onoga što je uradila i volela bi da može da vrati vreme", kaže Eš, dodajući da više nemaju nikakav kontakt sa njegovom porodicom.

"To je bio porodični sukob i tako je trebalo i da ostane."

Ipak, ima i dobrih vesti za Džemu i Kena. "Nikada više nečemo ići u Kent", kaže Eš.

