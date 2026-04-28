Publika ga je obožavala zbog uloga časnih i nepokolebljivih junaka, a njegovo lice zauvek je ostalo povezano sa nekim od najvećih filmskih klasika svih vremena. Ipak, iza glamura i uspeha krio se čovek koji je vodio teške lične bitke, patio zbog ljubavi i nosio rane koje nikada nisu potpuno zarasle.

Gregori Pek ostavio je neizbrisiv trag u istoriji filma zahvaljujući ostvarenjima poput "To Kill a Mockingbird", koji mu je doneo Oskara, zatim "Roman Holiday" i kultnog trilera "Cape Fear". Na ekranu je delovao kao čovek koji se ničega ne plaši, ali privatno je često bio izgubljen između porodičnih obaveza, unutrašnjih nemira i ljubavnih razočaranja.

Brak pun sukoba i emotivnog iscrpljivanja

Njegov prvi brak sa Gretom Kukonen u početku je delovao kao mirna porodična priča. Zajedno su dobili decu, a Pek je bio odlučan da svojim sinovima pruži stabilno detinjstvo, možda upravo zato što ni sam nije odrastao u idealnim okolnostima.

Međutim, iza zatvorenih vrata njihov odnos bio je daleko od skladnog. Sve češće svađe, neslaganja oko njegove karijere i pritisak slave polako su uništavali brak. Emotivna napetost postala je toliko jaka da je glumac u jednom trenutku poverovao da je doživeo srčani udar.

Posle jedne posebno teške rasprave potpuno se povukao iz sveta i otišao u pustinju, gde je proveo gotovo mesec dana pokušavajući da pronađe mir i odgovore na pitanja koja su ga mučila.

Ostao je u braku zbog dece

Iako je već tada osećao da nikada neće pronaći sreću u tom odnosu, nije želeo da napusti porodicu. Zbog sinova je nastavio da pokušava da spase brak, ali problemi su postajali sve dublji.

Kada je razvod konačno usledio sredinom pedesetih godina, bio je veoma bolan za oboje. Pale su teške optužbe, a Gregori Pek je kasnije priznavao da ga je najviše bolela pomisao na to kako će razlaz uticati na njegovu decu.

Nova ljubav i priče o fatalnoj Beograđanki

Samo godinu dana nakon razvoda ponovo je stao pred oltar. Ovoga puta njegova izabranica bila je francuska novinarka Veronik Pasani, sa kojom je dobio još dvoje dece.

Njihov brak bio je stabilniji i mirniji, a porodica je često govorila da je glumac umeo da bude brižan i pažljiv otac uprkos ogromnoj slavi i poslovnim obavezama.

Ipak, interesovanje javnosti za njegov ljubavni život nikada nije prestajalo. Godinama su kružile priče o ženama koje su osvajale njegovo srce, a posebno se pričalo o njegovoj fascinaciji jugoslovenskom glumicom Bebom Lončar, za kojom je, prema tadašnjim napisima, bio potpuno opčinjen.

Beba Lončar

Tragedija koja ga je zauvek promenila

Najveći bol doživeo je kada je njegov sin Džonatan izvršio samoubistvo. Ta tragedija potpuno ga je slomila.

Iako je bio svestan da njegov sin vodi tešku unutrašnju borbu i pokušavao da mu pomogne, gubitak deteta ostavio je duboke posledice na glumca. Ljudi bliski porodici govorili su da se nakon toga povukao u sebe i da nikada više nije bio isti čovek.

Godinama su kružile priče da se suočavao sa ozbiljnim psihičkim krizama i da je jedno vreme proveo daleko od očiju javnosti pokušavajući da pronađe mir.

Legenda koja je iza osmeha skrivala tugu

Uprkos svemu što je prošao, Gregori Pek ostao je upamćen kao jedan od najvećih glumaca Zlatnog Holivuda. Njegove uloge i danas inspirišu generacije, ali njegova životna priča pokazuje da ni najveća slava ne može zaštititi čoveka od bola, gubitaka i usamljenosti.

Preminuo je 12. juna 2003. godine u 87. godini života, ostavljajući iza sebe filmsko nasleđe koje se i danas smatra neprocenjivim.

