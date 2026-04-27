Stručnjaci upozoravaju da se na čepu paste za zube mogu zadržavati mikroorganizmi koje nesvesno unosimo u organizam, i otkrivaju kako da to sprečite jednostavnim navikama. Većina ljudi pere zube dva puta dnevno, a pritom svaki put otvara i zatvara čep na pasti za zube. Ako jednu tubu koristi više članova domaćinstva, ovaj postupak se ponavlja još češće, što povećava mogućnost nakupljanja bakterija na čepu.

Stručnjaci objašnjavaju da površine koje često dodirujemo prirodno privlače bakterije. Na rukama se mogu naći mikroorganizmi poput Escherichia coli (E. coli), Norovirus i drugih, koji se lako prenose na predmete, uključujući i čep paste za zube. Zbog toga je redovno pranje ruku izuzetno važno, naglašava Centers for Disease Control and Prevention.

Kako bakterije dospevaju na čep?

Kupatilo je prostor u kojem se bakterije lako šire. Prilikom puštanja vode u WC šolji, sitne kapljice mogu da se rasprše u vazduhu i dospeju na okolne površine, uključujući i pastu za zube. Kako objašnjava stomatolog dr Katriz Ostin, te čestice mogu "putovati" i nekoliko metara.

Pored toga, bakterije se zadržavaju zbog:

- dodira prljavih ruku

- ostataka paste koji ostaju na čepu

- vlage koja pogoduje razvoju mikroorganizama

- kontakta četkice za zube sa tubom

Vlažna sredina, naročito u kupatilu, dodatno podstiče razmnožavanje bakterija.

Čep može biti leglo bakterija

Da li postoji rizik po zdravlje?

Iako čep može sadržati bakterije, lekari ističu da je rizik od oboljenja uglavnom nizak. Većina tih bakterija već se nalazi u ustima ili na četkici za zube, a pasta često ima i blaga antibakterijska svojstva. Ipak, problem može nastati ako četkica dodiruje tubu, jer se bakterije tada prenose nazad u usta, stvarajući začarani krug. Osobe sa oslabljenim imunitetom, bolestima desni ili one koje dele kupatilo sa bolesnim ukućanima trebalo bi da obrate dodatnu pažnju na higijenu.

Zašto se bakterije lako zadržavaju?

Stručnjaci ističu tri glavna razloga:

- vlaga

- ostaci paste

- učestali kontakt sa rukama i drugim predmetima

Ova kombinacija stvara idealne uslove za razvoj bakterija.

