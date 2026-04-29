Obeležavanje Prvog maja predstavlja idealnu priliku za beg u prirodu, gde se uz opuštanje i dobro društvo neizostavno vezuje i miris vrhunskog roštilja. Ono što jedno druženje pod vedrim nebom izdvaja od običnog obroka jeste pažljivo pripremljeno meso, čiji ukus direktno zavisi od jednog ključnog koraka – kvalitetnog pacovanja.

Pravilno odabrana marinada ima moć da najjednostavniji komad mesa transformiše u gastronomski doživljaj koji će se prepričavati do narednog praznika.

Argentinski odresci preliveni čimičuri sosom
Savršena marinada za prvomajski roštilj

Sastojci za savršen spoj ukusa

Da biste dobili teksturu koja se topi u ustima i bogatu aromu, pripremite sledeće sastojke:

  • Pola šolje maslinovog ulja
  • Trećina šolje soja sosa
  • Trećina šolje sveže ceđenog soka od limuna
  • Dve supene kašike Vočester (Worcestershire) sosa
  • Tri kašike sušenog bosiljka
  • Jedna kašika belog luka u prahu
  • Prstohvat suvog peršuna
  • Jedna kafena kašičica mlevenog belog bibera
  • Jedna supena kašika čili sosa
Čimičuri sos u crnoj posudici
Savršena marinada za prvomajski roštilj

Način pripreme i upotreba

Postupak pravljenja ove marinade je izuzetno brz i jednostavan. Sve navedene sastojke – ulje, soja sos, limun, Vočester sos, začinsko bilje i ljuti sos – sipajte u blender. Miksajte na maksimalnoj brzini oko pola minuta, sve dok ne dobijete potpuno sjedinjenu, emulgovanu smesu.

Ova tečnost je idealna za pripremu bifteka i drugih kvalitetnih komada mesa pre stavljanja na rešetku roštilja. Ukoliko ne planirate da je iskoristite odmah, marinadu možete čuvati u frižideru do pet dana, pod uslovom da je smeštena u dobro zatvorenu posudu koja ne propušta vazduh.

Marinirano meso se peče na roštilju
Savršena marinada za prvomajski roštilj

Praznični užitak na tanjiru

Dobra priprema je pola posla, a uz ovaj recept vaše prvomajsko slavlje dobiće potpuno novu dimenziju. Prepustite se mirisima začinskog bilja i sočnosti mesa koje je upilo sve najbolje iz ove aromatične mešavine.

(Kurir.rs/AllRecepies)

