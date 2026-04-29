Obeležavanje Prvog maja predstavlja idealnu priliku za beg u prirodu, gde se uz opuštanje i dobro društvo neizostavno vezuje i miris vrhunskog roštilja. Ono što jedno druženje pod vedrim nebom izdvaja od običnog obroka jeste pažljivo pripremljeno meso, čiji ukus direktno zavisi od jednog ključnog koraka – kvalitetnog pacovanja.

Pravilno odabrana marinada ima moć da najjednostavniji komad mesa transformiše u gastronomski doživljaj koji će se prepričavati do narednog praznika.

Sastojci za savršen spoj ukusa

Da biste dobili teksturu koja se topi u ustima i bogatu aromu, pripremite sledeće sastojke:

Pola šolje maslinovog ulja

Trećina šolje soja sosa

Trećina šolje sveže ceđenog soka od limuna

Dve supene kašike Vočester (Worcestershire) sosa

Tri kašike sušenog bosiljka

Jedna kašika belog luka u prahu

Prstohvat suvog peršuna

Jedna kafena kašičica mlevenog belog bibera

Jedna supena kašika čili sosa

Način pripreme i upotreba

Postupak pravljenja ove marinade je izuzetno brz i jednostavan. Sve navedene sastojke – ulje, soja sos, limun, Vočester sos, začinsko bilje i ljuti sos – sipajte u blender. Miksajte na maksimalnoj brzini oko pola minuta, sve dok ne dobijete potpuno sjedinjenu, emulgovanu smesu.

Ova tečnost je idealna za pripremu bifteka i drugih kvalitetnih komada mesa pre stavljanja na rešetku roštilja. Ukoliko ne planirate da je iskoristite odmah, marinadu možete čuvati u frižideru do pet dana, pod uslovom da je smeštena u dobro zatvorenu posudu koja ne propušta vazduh.

Praznični užitak na tanjiru

Dobra priprema je pola posla, a uz ovaj recept vaše prvomajsko slavlje dobiće potpuno novu dimenziju. Prepustite se mirisima začinskog bilja i sočnosti mesa koje je upilo sve najbolje iz ove aromatične mešavine.

