Sa ovom marinadom za svinjetinu nećete pogrešiti: Sa njom će prvomajski roštilj biti za pamćenje
Obeležavanje Prvog maja predstavlja idealnu priliku za beg u prirodu, gde se uz opuštanje i dobro društvo neizostavno vezuje i miris vrhunskog roštilja. Ono što jedno druženje pod vedrim nebom izdvaja od običnog obroka jeste pažljivo pripremljeno meso, čiji ukus direktno zavisi od jednog ključnog koraka – kvalitetnog pacovanja.
Pravilno odabrana marinada ima moć da najjednostavniji komad mesa transformiše u gastronomski doživljaj koji će se prepričavati do narednog praznika.
Sastojci za savršen spoj ukusa
Da biste dobili teksturu koja se topi u ustima i bogatu aromu, pripremite sledeće sastojke:
- Pola šolje maslinovog ulja
- Trećina šolje soja sosa
- Trećina šolje sveže ceđenog soka od limuna
- Dve supene kašike Vočester (Worcestershire) sosa
- Tri kašike sušenog bosiljka
- Jedna kašika belog luka u prahu
- Prstohvat suvog peršuna
- Jedna kafena kašičica mlevenog belog bibera
- Jedna supena kašika čili sosa
Način pripreme i upotreba
Postupak pravljenja ove marinade je izuzetno brz i jednostavan. Sve navedene sastojke – ulje, soja sos, limun, Vočester sos, začinsko bilje i ljuti sos – sipajte u blender. Miksajte na maksimalnoj brzini oko pola minuta, sve dok ne dobijete potpuno sjedinjenu, emulgovanu smesu.
Ova tečnost je idealna za pripremu bifteka i drugih kvalitetnih komada mesa pre stavljanja na rešetku roštilja. Ukoliko ne planirate da je iskoristite odmah, marinadu možete čuvati u frižideru do pet dana, pod uslovom da je smeštena u dobro zatvorenu posudu koja ne propušta vazduh.
Praznični užitak na tanjiru
Dobra priprema je pola posla, a uz ovaj recept vaše prvomajsko slavlje dobiće potpuno novu dimenziju. Prepustite se mirisima začinskog bilja i sočnosti mesa koje je upilo sve najbolje iz ove aromatične mešavine.
(Kurir.rs/AllRecepies)
