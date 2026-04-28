Slušaj vest

Pre pranja veša, ključno je da sprovedete nekoliko pripremnih radnji, a prvi i najvažniji korak je provera etikete za održavanje na odevnom predmetu.

Oznake proizvođača predstavljaju najpouzdaniji vodič za ispravan tretman tkanine, uključujući preporučenu metodu pranja i temperaturu vode, piše "My Pack Love".

Nakon toga, odeću je potrebno da sortirate ne samo prema boji, već i prema vrsti materijala. Pranje svile s grubljim tkaninama može dovesti do oštećenja osetljivih vlakana. Odabir odgovarajućeg deterdženta je, takođe, presudan za osetljive materijale, poput svile, vune i kašmira. Preporučuje se korišćenje blagih, pH neutralnih tečnih deterdženata. Agresivne deterdžente koji sadrže izbeljivače ili enzime je potrebno da izbegavate, jer oni mogu da oštete prirodna vlakna.

"Ključ je u razumevanju sastava tkanine. Prirodna vlakna, poput vune i svile sastoje se od proteina, a enzimi u standardnim deterdžentima dizajnirani za razgradnju proteinskih mrlja mogu skoro da 'pojedu' tkaninu. Zbog toga je odabir pH-neutralnog deterdženta bez enzima nužan", navela je hemičarka za tekstil dr Sara Lankester.

Ručno pranje je najpogodnija metoda i preporučuje se za većinu osetljivih materijala. Lavor ili čisti umivaonik je potrebno napuniti hladnom ili mlakom vodom, temperature do najviše 30 stepeni.

Ručno pranje

Vrela voda može dovesti do skupljanja materijala i uništavanja boje. U vodi je potrebno u potpunosti da otopite malu količinu deterdženta, oko jedne velike kašike, pre ubacivanja odeće. Time se sprečava da koncentrisani deterdžent dođe u direktan kontakt s tkaninom. Odevni predmet se nežno potopi i ostavi da odstoji.

Za svilu je dovoljno pet do deset minuta, dok vuna može da stoji u vodi i do pola sata. Odeću je potrebno lagano ispirati kroz vodu, bez grubog trljanja ili ribanja.

Svila

Cilj je da voda i deterdžent prođu kroz vlakna i oslobode nečistoću. Nakon toga, voda se ispušta, a odeća se detaljno ispira u čistoj, hladnoj vodi ponavljajući postupak dok se ne uklone svi ostaci deterdženta.

Najčešća greška koja dovodi do oštećenja odeće je grubo ceđenje i uvijanje mokre odeće. Umesto toga, višak vode uklanja se tako što se odevni predmet položi na čisti, suvi peškir, urola se u njega i lagano pritisne. Pravilno sušenje ključno je za očuvanje oblika odeće.

Stručnjakinja za održavanje domaćinstva Meri Marlou Leveret upozorava: "Najviše oštećenja na vuni i kašmiru se ne dešava u vodi, već nakon pranja. Gravitacija je neprijatelj mokrog pletiva. Vešanje takvog komada dovodi do nepovratnog rastezanja. Polaganje na ravnu površinu je jedini ispravan način sušenja kako bi se sačuvao izvorni oblik".

Laganiji komadi, poput svilenih majica mogu se sušiti na ofingerima. Odeću je potrebno sušiti dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote, poput radijatora, jer to može uništiti njihova vlakna.

(Kurir.rs/Superžena)

VIDEO: Pranje veša