Stručnjaci otkrivaju: Kada je najbolje kupovati meso u supermarketu i koji termin treba izbegavati
Kupovina mesa u supermarketu često se zasniva na poverenju. Verujemo da je ono što se nalazi u vitrini sveže, pravilno čuvano i bezbedno za upotrebu. Ipak, kvalitet mesa ne zavisi samo od izgleda na polici, već i od toga kada je roba stigla u prodavnicu i koliko se brzo menjaju zalihe.
Jedan radnik iz maloprodaje otkrio je jednostavno pravilo: meso ne bi trebalo kupovati baš svakog dana i u svako doba. Razlog je raspored isporuke i način na koji se roba rotira u supermarketima.
Zašto ponedeljak ujutro nije najbolji izbor
Iako mnogi misle da je početak nedelje idealan za kupovinu svežih namirnica, kod mesa to često nije slučaj. U brojne markete sveža roba stiže ponedeljkom, ali najčešće tokom dana ili tek u popodnevnim satima.
To znači da meso koje zateknete u vitrinama u ponedeljak ujutro može biti ostatak zaliha od vikenda. Tokom vikenda promet jeste veći i roba se brže prodaje, ali deo proizvoda ipak može ostati neprodat.
Takvo meso se obično i dalje nalazi u ponudi dok ne stigne nova isporuka, pa ponedeljak ujutro nije najbolji termin ako želite maksimalnu svežinu.
Najbolje vreme za kupovinu mesa
Ako želite da povećate šanse da kupite sveže meso, najbolje je da u kupovinu idete neposredno nakon isporuke robe.
U mnogim supermarketima to je ponedeljak popodne ili utorak ujutro, kada je nova roba već raspoređena, proverena i izložena. Tada je izbor najbogatiji, a proizvodi najčešće imaju duži rok trajanja.
Važno je i doba dana. Rano jutro ne mora uvek da znači najsvežiju ponudu, naročito posle vikenda. Kasnije tokom dana veća je šansa da je vitrina dopunjena novim proizvodima.
S druge strane, pred zatvaranje prodavnice izbor može biti slabiji, a pojedini komadi mesa bliži isteku roka.
Uvek proverite izgled, miris i deklaraciju
Bez obzira na dan kupovine, najvažnije je da pažljivo pogledate meso pre nego što ga stavite u korpu. Obratite pažnju na datum pakovanja, rok upotrebe, boju i teksturu.
Sveže meso ne bi trebalo da ima neprijatan miris, promenjenu boju ili lepljivu površinu. Deklaracija i izgled proizvoda često su bolji pokazatelj svežine od samog rasporeda dostave.
Video: Šta jedemo, a šta piše na deklaraciji?