Slušaj vest

Kupovina mesa u supermarketu često se zasniva na poverenju. Verujemo da je ono što se nalazi u vitrini sveže, pravilno čuvano i bezbedno za upotrebu. Ipak, kvalitet mesa ne zavisi samo od izgleda na polici, već i od toga kada je roba stigla u prodavnicu i koliko se brzo menjaju zalihe.

Jedan radnik iz maloprodaje otkrio je jednostavno pravilo: meso ne bi trebalo kupovati baš svakog dana i u svako doba. Razlog je raspored isporuke i način na koji se roba rotira u supermarketima.

Foto: Tatjana Stamenković

Zašto ponedeljak ujutro nije najbolji izbor

Iako mnogi misle da je početak nedelje idealan za kupovinu svežih namirnica, kod mesa to često nije slučaj. U brojne markete sveža roba stiže ponedeljkom, ali najčešće tokom dana ili tek u popodnevnim satima.

To znači da meso koje zateknete u vitrinama u ponedeljak ujutro može biti ostatak zaliha od vikenda. Tokom vikenda promet jeste veći i roba se brže prodaje, ali deo proizvoda ipak može ostati neprodat.

Takvo meso se obično i dalje nalazi u ponudi dok ne stigne nova isporuka, pa ponedeljak ujutro nije najbolji termin ako želite maksimalnu svežinu.

Najbolje vreme za kupovinu mesa

Veća potražnja za mesom Foto: Shutterstock

Ako želite da povećate šanse da kupite sveže meso, najbolje je da u kupovinu idete neposredno nakon isporuke robe.

U mnogim supermarketima to je ponedeljak popodne ili utorak ujutro, kada je nova roba već raspoređena, proverena i izložena. Tada je izbor najbogatiji, a proizvodi najčešće imaju duži rok trajanja.

Važno je i doba dana. Rano jutro ne mora uvek da znači najsvežiju ponudu, naročito posle vikenda. Kasnije tokom dana veća je šansa da je vitrina dopunjena novim proizvodima.

S druge strane, pred zatvaranje prodavnice izbor može biti slabiji, a pojedini komadi mesa bliži isteku roka.

Uvek proverite izgled, miris i deklaraciju Bez obzira na dan kupovine, najvažnije je da pažljivo pogledate meso pre nego što ga stavite u korpu. Obratite pažnju na datum pakovanja, rok upotrebe, boju i teksturu.

Foto: Tatjana Stamenković

Sveže meso ne bi trebalo da ima neprijatan miris, promenjenu boju ili lepljivu površinu. Deklaracija i izgled proizvoda često su bolji pokazatelj svežine od samog rasporeda dostave.

