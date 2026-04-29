Slušaj vest

Proleće je idealno vreme da prihranite i osvežite biljke, a postoje sjajna potpuno prirodna sredstva koja u tome mogu da pomognu. Poznato je da je kopriva savršeno đubrivo za sadnice, ali možda niste znali da i lovorov list može da preporodi cveće.

Lovor je bogat mineralima poput kalijuma, kalcijuma i magnezijum, koji doprinose zdravlju biljaka. Poboljšava zemljište i deluje kao blagi kompost. Takođe, lovorov list zbog eteričnih ulja može da pomogne protiv štetočina, kao što su insekti i smanji pojavu plesni ili bakterija.

Za bujno cveće odličan je lovor Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Kako da koristite lovorov list za preporod cveća i drugih biljaka?

Potopite 10-15 komada lovorovih listova u litar ključale vode, poklopite i ostavite da odstoji jedan dan. Zatim procedite i razblažite: za svaku šolju tečnosti sa lovorovim listom dodajte dve šolje obične vode. Prskajte biljke po listovima. Važno je to raditi uveče ili po oblačnom danu kako biste izbegli opekotine od Sunca. Ponavljajte postupak tri puta nedeljno tokom proleća.

Lovorov list ispod jastuka pomaže kod nesanice Foto: Shutterstock

Efekat bi trebalo da bude takav da biljke postanu bujnije i gušće, a stabljike ojačaju. Ova metoda takođe može da se koristi za uzgoj paradajza, paprike i patlidžane. Kada je reč o sobnim biljkama, fikusu i geranijumu će "infuzija" od lovorovog lista posebno prijati.

(Kurir.rs/Lepa&Srećna)

