Marinada od senfa, belog luka i limuna idealno je rešenje za pripremu sočne i aromatične svinjetine koja se topi u ustima nakon dugog stajanja.
Bilo da se radi o carskom mesu, rebarcima ili medaljonima, marinada od senfa, belog luka i limunovog soka odlična je kombinacija za mirisno meso. Kako bi meso imalo dovoljno vremena da upije sastojke i omekša pred prvomajske praznike i bude spremno za roštilj, ostavite ga najmanje pet sati, a još bolje preko noći, premazanog u frižideru.
Svinjetina pečena na roštilju Foto: liv friis-larsen / Alamy / Profimedia
Sastojci za 1 kg svinjetine:
- 1.2 kašike senfa
- 3 čena belog luka
- 1 kašika limunovog soka
- 1 grančica ruzmarina
- so i biber
Priprema
Za marinadu pomešajte senf, ruzmarin, kašiku limunovog soka i sitno seckani beli luk, pa posolite i pobiberite. Meso dobro namažite sa svih strana, pa stavite u posudu sa poklopcem ili kesu za zamrzivač koju dobro zatvorite. Tako pripremljeno meso ostavite da se marinira najmanje 5 sati, a najbolje preko noći.
Pogledajte video: Sočna piletina u marinadi
