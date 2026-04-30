Bilo da se radi o carskom mesu, rebarcima ili medaljonima, marinada od senfa, belog luka i limunovog soka odlična je kombinacija za mirisno meso. Kako bi meso imalo dovoljno vremena da upije sastojke i omekša pred prvomajske praznike i bude spremno za roštilj, ostavite ga najmanje pet sati, a još bolje preko noći, premazanog u frižideru.

Svinjetina pečena na roštilju

Sastojci za 1 kg svinjetine:

  • 1.2 kašike senfa
  • 3 čena belog luka
  • 1 kašika limunovog soka
  • 1 grančica ruzmarina
  • so i biber

Priprema

Za marinadu pomešajte senf, ruzmarin, kašiku limunovog soka i sitno seckani beli luk, pa posolite i pobiberite. Meso dobro namažite sa svih strana, pa stavite u posudu sa poklopcem ili kesu za zamrzivač koju dobro zatvorite. Tako pripremljeno meso ostavite da se marinira najmanje 5 sati, a najbolje preko noći.

