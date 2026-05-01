Recepti za ukusni, a posni prvomajski roštilj: Za sve one koji ne jedu meso ovo je pun pogodak, sprema se brzo i bez muke
Ove godine Prvi maj pada u petak, koji je posni dan jer je u petak Isus Hrist mučen i razapet na krst. Za one koji poste, donosimo zanimljive recepte za potpuni užitak bez mesa.
Recept za posni roštilj od krompira
Sastojci
500 gr mladih krompira
30 ml ulja
suvi začin
biber
malo crvene mlevene paprike
izdrobljen beli luk
origano
seckan peršunov list
Priprema
Krompir očistiti oprati i staviti da se obari 5 minuta. Mogu i šargarepe. Beli luk izgnječiti i prelitti sa 2-3 kašike vode.
U činiju sipati ulje, suvi začin ili samo so, mleveni biber, papriku, beli luk iscediti i uzeti samo tečnost. Dodati origano i seckan peršun. U to ubaciti krompir i isečenu šargarepu na krupno i izjednačiti.
Na štapiće za roštilj nabosti krompir i šargarepu. Ređati u podmazan pleh i preliti ostatkom marinade. Peći na roštilju na umeronoj vatri ili u rerni na 220 stepeni oko 20-30 min.
Krompir, pogotovo mladi, na roštilju dobija sasvim drugačiji ukus. Možete ga i samo umotati u aluminijusku foliju i staviti na roštilj oko 20 minuta. Kada ga skinete sa roštilja, odmotajte ga i skinite mu kožu. Ovakvom krompiru ne treba ništa dodavati.
Recept za posne pljeskavice na roštilju
Sastojci
glavica crnog luka
4 čena belog luka
200 grama ovsenih pahuljica (mogu ražene, ječmene ili miks)
1 kesica posne supe (ako ne postite, može bilo koja ili kocka za supu, a može i samo kašika suvog začina i so po ukusu)
50 ml ulja
1 kašika sitne crvene paprike
biber
300 ml vode
peršun ili bosiljak
1-2 kašike prezle
malo ulja za prelivanje
(kada ne postite dodajte 2 jajeta)
Priprema
Iseckajte luk pa ga propržite na ulju. Dodajte iseckan beli luk, vodu, supu iz kesice, biber, sitnu papriku, iseckan bosiljak ili peršun.
Ostavite kratko da ukrčka, oko minut, pa dodajte pahuljice. Uz mešanje dinstajte oko 2 minuta, sklonite sa šporeta i ostavite poklopljeno da se malo ohladi. dodajte 1-2 kašike prezle u smesu i počnite da oblikujete pljeskavice. Nauljite dlanove i počnite, a možete dodati još prezli i tako oblikovati pljeskavice.
Mogu se pržiti u tiganju ili u rerni prelivene sa malo ulja, kao i na roštilju. U rerni se peku na 220 stepeni, nekih deset do petnaest minuta, ali se na pola tog vremena okrenu na drugu stranu. Isto važi i za roštilj. Od ovakve smese se mogu praviti i ćufte.
Povrće i pečurke na roštilju
Ako niste ljubitelj mesa, na roštilj možete pored krompira da stavite i drugo povrće, ne samo zato što je zdravije, nego zato što je i veoma ukusno.
Kukuruz
Ovo povrće već spada u klasiku i veoma ga je lako pripremiti. Pokušajte da ga pripremite i tako što ćete ga peći na roštilju dok je još uvek u ljusci. Zrna u omotaču će tako biti još sočnija i ukusnija. Možete dodati malo putera ili maslinovog ulja.
Karfiol
Veoma ukusno povrće na roštilju. Pre grilovanja potrebno je da ga isečete i malo prokuvate. Kada ga skinete sa roštilja, dodajte mu malo maslinovog ulja ili limunovog soka.
Tikvice
Grilovane tikvice su takođe već klasika, ali probajte ih pripremljene u žaru. Umotajte ih u aluminijsku foliju i kada splasne vatra, stavite ih u žar. Neka se tako peku 25 do 30 minuta. Kada ih odmotate, pospite ih biberom i solju, a možete dodati i sitno seckan beli luk.
Šargarepa
Pre nego što je stavite na roštilj, možete je malo obariti. Zatim je posolite, pobiberite, stavite malo maslinovog ulja ili neke druge začine koje volite da koristite u kuhinji.
Prokelj
Njega takođe pripremite pre roštiljanja. Blago ga skuvajte, posolite i pobiberite. Onda je spreman za roštilj. Pecite ga dok ne dobije hrskavu koricu.
Patlidžan
Njega takođe pripremite pre roštiljanja, isecite ga i posolite da izvuče gorčinu.
Pečurke
Bilo koje pečurke možete praviti na roštilju. Pre grilovanja napravite marinadu sa maslinovim uljem, sirćetom i začinima i ostavite pečurke u ovoj kombinaciji neko vreme. Nakon toga ih stavite na roštilj i mogu definitivno da zamene meso.
