Ove godine Prvi maj pada u petak, koji je posni dan jer je u petak Isus Hrist mučen i razapet na krst. Za one koji poste, donosimo zanimljive recepte za potpuni užitak bez mesa.

Recept za posni roštilj od krompira

Sastojci

500 gr mladih krompira

30 ml ulja

suvi začin

biber

malo crvene mlevene paprike

izdrobljen beli luk

origano

seckan peršunov list

Krompir na roštilju Foto: Iryna Olkhova / Alamy / Profimedia

Priprema

Krompir očistiti oprati i staviti da se obari 5 minuta. Mogu i šargarepe. Beli luk izgnječiti i prelitti sa 2-3 kašike vode.

U činiju sipati ulje, suvi začin ili samo so, mleveni biber, papriku, beli luk iscediti i uzeti samo tečnost. Dodati origano i seckan peršun. U to ubaciti krompir i isečenu šargarepu na krupno i izjednačiti.

Na štapiće za roštilj nabosti krompir i šargarepu. Ređati u podmazan pleh i preliti ostatkom marinade. Peći na roštilju na umeronoj vatri ili u rerni na 220 stepeni oko 20-30 min.

Krompir, pogotovo mladi, na roštilju dobija sasvim drugačiji ukus. Možete ga i samo umotati u aluminijusku foliju i staviti na roštilj oko 20 minuta. Kada ga skinete sa roštilja, odmotajte ga i skinite mu kožu. Ovakvom krompiru ne treba ništa dodavati.

Recept za posne pljeskavice na roštilju

Sastojci

glavica crnog luka

4 čena belog luka

200 grama ovsenih pahuljica (mogu ražene, ječmene ili miks)

1 kesica posne supe (ako ne postite, može bilo koja ili kocka za supu, a može i samo kašika suvog začina i so po ukusu)

50 ml ulja

1 kašika sitne crvene paprike

biber

300 ml vode

peršun ili bosiljak

1-2 kašike prezle

malo ulja za prelivanje

(kada ne postite dodajte 2 jajeta)

posne pljeskavice Foto: Printscreen/Youtube

Priprema

Iseckajte luk pa ga propržite na ulju. Dodajte iseckan beli luk, vodu, supu iz kesice, biber, sitnu papriku, iseckan bosiljak ili peršun.

Ostavite kratko da ukrčka, oko minut, pa dodajte pahuljice. Uz mešanje dinstajte oko 2 minuta, sklonite sa šporeta i ostavite poklopljeno da se malo ohladi. dodajte 1-2 kašike prezle u smesu i počnite da oblikujete pljeskavice. Nauljite dlanove i počnite, a možete dodati još prezli i tako oblikovati pljeskavice.

Mogu se pržiti u tiganju ili u rerni prelivene sa malo ulja, kao i na roštilju. U rerni se peku na 220 stepeni, nekih deset do petnaest minuta, ali se na pola tog vremena okrenu na drugu stranu. Isto važi i za roštilj. Od ovakve smese se mogu praviti i ćufte.

Povrće i pečurke na roštilju

Ako niste ljubitelj mesa, na roštilj možete pored krompira da stavite i drugo povrće, ne samo zato što je zdravije, nego zato što je i veoma ukusno.

Kukuruz

Ovo povrće već spada u klasiku i veoma ga je lako pripremiti. Pokušajte da ga pripremite i tako što ćete ga peći na roštilju dok je još uvek u ljusci. Zrna u omotaču će tako biti još sočnija i ukusnija. Možete dodati malo putera ili maslinovog ulja.

Karfiol

Veoma ukusno povrće na roštilju. Pre grilovanja potrebno je da ga isečete i malo prokuvate. Kada ga skinete sa roštilja, dodajte mu malo maslinovog ulja ili limunovog soka.

karfiol na roštilju Foto: Andrey Starostin / Alamy / Profimedia

Tikvice

Grilovane tikvice su takođe već klasika, ali probajte ih pripremljene u žaru. Umotajte ih u aluminijsku foliju i kada splasne vatra, stavite ih u žar. Neka se tako peku 25 do 30 minuta. Kada ih odmotate, pospite ih biberom i solju, a možete dodati i sitno seckan beli luk.

Šargarepa

Pre nego što je stavite na roštilj, možete je malo obariti. Zatim je posolite, pobiberite, stavite malo maslinovog ulja ili neke druge začine koje volite da koristite u kuhinji.

Prokelj

Njega takođe pripremite pre roštiljanja. Blago ga skuvajte, posolite i pobiberite. Onda je spreman za roštilj. Pecite ga dok ne dobije hrskavu koricu.

grilovani prokelj Foto: Andrey Starostin / Alamy / Profimedia

Patlidžan

Njega takođe pripremite pre roštiljanja, isecite ga i posolite da izvuče gorčinu.

Pečurke

Bilo koje pečurke možete praviti na roštilju. Pre grilovanja napravite marinadu sa maslinovim uljem, sirćetom i začinima i ostavite pečurke u ovoj kombinaciji neko vreme. Nakon toga ih stavite na roštilj i mogu definitivno da zamene meso.

