Prvi majjeste praznik rada, a oni koji rade imaju pravo da se zabave i taj dan provedu u opuštenoj atmosferi. Kod nas je Praznik rada postao mnogo više od neradnog dana, jer je to dan kada se okupljamo i obnavljamo jednu od najlepših tradicija, roštiljanje.

Dakle otvaramo sezonu i dok se roštilj lagano zagreva, a društvo uživa u razgovoru i opuštenoj atmosferi, prava tajna dobrog ukusa zapravo počinje mnogo ranije. Meso kupljeno znalački i sa mnogo biranja prvo čeka marinada!

Pažljivo pripremljena, dobrom mesu daje dodatnu sočnost, aromu i onu prepoznatljivu punoću ukusa. Predlažemo recept za marinadu za pileće ražnjiće zbog koje će se svi vraćati po još jedan ražnjić, pa na vreme planirajte veću potražnju ovog specijaliteta.

Pileći ražnjići su čest izbor za prvomajski roštilj jer su lagani, brzo se pripremaju i odlično upijaju začine. Uz jednostavnu, ali dobro izbalansiranu marinadu od limuna, senfa, belog luka i začina, meso postaje mekano, mirisno i savršeno za kratko pečenje na žaru.

Pileći ražnjići Foto: Panther Media, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Najbolja marinada za pileće ražnjiće

Potrebno je:

3 kašike limunovog soka

3 kašike ulja

1 kašika senfa

4 čena belog luka, vrlo sitno iseckana

so, biber



Priprema:

Sve navedene sastojke za marinadu pomešajte u jednoj posudi tako da dobijete ujednačenu, kremastu smesu. Dodajte piletinu isečenu na kocke i dobro je izmešajte kako bi svaki komad bio obložen marinadom. Posudu prekrijte providnom folijom ili sve prebacite u kesu za zamrzavanje iz koje ćete istisnuti vazduh. Ostavite da se marinira najmanje sat vremena kako bi meso upilo sve arome.

Nakon mariniranja, komade mesa nanižite na ražnjiće i pecite na dobro zagrejanom roštilju. Pošto su komadi manji, biće dovoljno oko pet minuta pečenja uz povremeno okretanje, dok meso ne dobije lepu zlatnu boju i ostane sočno iznutra.

VIDEO: Sočna piletina u marinadi