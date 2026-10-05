Kada ju je socijalna radnica upitala da li ima auto-sedište ili krevetac za bebu, Amanda nije imala ništa i samo je nemo potvrdila da zna da dete ne može povesti sa sobom. Živela je u teškim uslovima sa nasilnim partnerom i odbila je ponudu da ostane još jednu noć u porodilištu.

- Mrzela sam sebe što sam koristila drogu tokom trudnoće. Kada se Hanter rodio, bilo mu je toliko teško i neudobno da mi se srce jednostavno slomilo. Znala sam da ću se raspasti od bola ako ga budem dugo gledala - ispričala je Amanda.

Pogled u ogledalu koji je sve promenio

Samo nekoliko dana kasnije, Amanda se ponovo našla u istoj bolnici, ali na odeljenju hitne pomoći jer je njen partner dobio infekciju od ubrizgavanja heroina. Dok je čekala više od dva sata, shvatila je da može otići na odeljenje za bebe. U liftu je ugledala svoj odraz u ogledalu, opalu kosu, modrice i tragove igala po celom telu. Prikupila je poslednje mrvice snage i zamolila medicinsku sestru da nakratko vidi svoju bebu.

Sestra ju je uvela u mračnu sobu sa stolicom za ljuljanje i ostavila ih same.

- Nakon što je izašla, pogledala sam dole u njega i počela da mu šapućem na uho: "Tako mi je žao. Ovo nisam ja. Tako mi je žao što je ovo tvoj život." Sve one emocije koje sam potiskivala u sebi jednostavno su pukle - prisetila se Amanda tog najtežeg trenutka.

Četiri meseca kasnije, mali Hanter je zvanično usvojen u jednu lokalnu porodicu. Amanda je ubrzo završila u zatvoru zbog oružane pljačke, gde je odslužila dve i po godine od izrečene petogodišnje kazne. Prvog dana iza rešetaka okrenula se veri, uključila u programe lečenja i pevala u zatvorskom horu.

Pre nego što je izašla na slobodu, napisala je pismo usvojiteljima svog sina kako bi ih obavestila da neće dolaziti u istu crkvu kao i njen otac kako ih ne bi uznemirila, ali odgovor nikada nije dobila.

"Stajali smo kao uhode i gledali ga kako pleše"

Godinama kasnije, Amanda i njen stariji sin Džejmson slučajno su uočili malog Hantera na jednoj humanitarnoj šetnji. Dečak je imao svetlocrvenu kosu i bled ten, a kada je sa zvučnika potekla vesela muzika, počeo je da pleše.

- Ispred mene se pojavio taj prizor i stajali smo tamo kao uhode i gledali ga dok je pesma trajala. Osetila sam neopisiv mir, kao da mi Bog poručuje: "On pleše, on je srećan" - ispričala je Amanda, koja se iz poštovanja prema usvojiteljima nije približavala sinu.

Filmski susret u supermarketu posle 18 godina

Prošlo je čitavih 14 godina od tog događaja kada se odigrao filmski susret u jednom trgovinskom lancu. Amanda je bila u kupovini kada je njen stariji sin Džejmson (21) započeo razgovor sa jednom devojkom. Devojka ga je upitala kako se zove, a kada joj je odgovorio, ona je pokazala rukom niz prolaz i rekla: "Ono tamo je tvoj brat".

Ispostavilo se da je Hanter, koji je tada imao 19 godina, nedavno počeo da istražuje o svojoj biološkoj majci i da je saznao njen identitet.

- Ostala sam bez teksta, nisam mogla da verujem šta se dešava. Nisam znala da li će biti besan na mene i da li će me psovati, i bila bih sasvim u redu sa tim - priznala je Amanda.

Umesto besa i uvreda, usledio je zagrljaj koji je rastopio i najhladnija srca.

- Ja sam prva pustila zagrljaj jer nisam želela da mu bude neprijatno, ali on me je i dalje čvrsto držao. Onda smo samo sedeli i ćaskali - prisetila se Amanda.

Hanter (19) je takođe bio u potpunom šoku zbog ovog neverovatnog spleta okolnosti.

- Upravo sam razgovarao o tome kako bih voleo da upoznam Amandu i ona se odjednom pojavila. Da nisam posvećen Bogu, ne bih verovao da je išta od ovoga moguće - ispričao je Hanter.

"Ponosan sam na nju, potpuno je promenila život"

Pre nego što su se rastali, razmenili su brojeve telefona. Čim su joj sinovi nestali iz vidokruga, Amanda se slomila i gorko zaplakala od bujice emocija.

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Danas, Amanda je čista više od 17 godina, radi kao sertifikovani savetnik za podršku osobama koje se bore sa zavisnošću i ima skoro milion pratilaca na TikToku gde deli svoju priču. Hanter, koji obožava svoje usvojitelje, viđa Amandu najmanje jednom nedeljno i zajedno grade neraskidivu vezu.

- Tako sam ponosan na nju. Potpuno je preokrenula svoj život i sada gradimo odnos kakav ranije nismo mogli ni da zamislimo - poručio je Hanter na kraju ove potresne priče sa srećnim krajem.