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Važili su za moćan par, mnogi su im zavideli na ljubavi a onda se sve srušilo kao kula od karata. Prevara, zatvor i smrt obeležili su kraj supružnika Džimija i Tami Fej Bejker.

Ko su bili Džim i Tami Fej Bejker

Džim i Tami Fej Bejker bili su, prema mnogim ocenama, oličenje američke priče o uspehu. Upoznali su se na biblijskom koledžu u Minesoti, a pre braka su radili u prodaji i restoranima. Venčali su se 1961. godine i preselili u Južnu Karolinu, gde su započeli svoju versku službu. Već 1964. godine počeli su da vode dečju lutkarsku emisiju na televizijskoj mreži Christian Broadcasting Network (CBN), koju je osnovao Pet Robertson. Emisija se emitovala sve do 1973. godine.

Godinu dana kasnije pokrenuli su „The PTL Club“, skraćeno od „Praise The Lord“ („Hvalite Gospoda“), hrišćanski informativno-zabavni program koji je u početku sniman u napuštenoj prodavnici nameštaja u Šarlotu, u Severnoj Karolini.

Tami Fej Bejker Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Tami Fej postala zaštitno lice imperije

„PTL“ je ubrzo počeo vrtoglavo da raste. Veliku ulogu u tome imala je Tami Fej, čiji su ekstravagantni izgled, upečatljiva šminka i neobičan stil postali njen zaštitni znak.

Par je istovremeno prihvatio ideju takozvanog „prosperitetnog jevanđelja“, prema kojem se vernicima, između ostalog, poručivalo da je moguće spojiti veru sa materijalnim blagostanjem, odnosno da verski lideri mogu da uživaju veliko bogatstvo. Sredinom sedamdesetih godina Džim i Tami Fej postali su najpoznatiji televizijski evangelisti u Americi.

„The PTL Club“ prerastao je u ogromno višemilionsko versko televizijsko i zabavno carstvo, koje je uključivalo i tematski park. Kako je broj njihovih sledbenika rastao, raslo je i njihovo bogatstvo. Tokom godina stekli su nekoliko višemilionskih kuća i luksuznih automobila. Ali iza blještavog života krili su se ozbiljni problemi.

Džim Bejker i Tami Fej Bejker Foto: SCOTT MILIMAN / AFP / Profimedia

Milioni dolara nestajali iza kulisa

Federalni istražitelji na kraju su utvrdili da je Džim koristio novac prikupljen kroz versku organizaciju i za ličnu korist.

Prodavao je desetine hiljada takozvanih „doživotnih članstava“ za luksuzni hotel, po ceni od 1.000 dolara, iako je na kraju završen samo jedan hotel sa 500 soba. Istražitelji su utvrdili da je najveći deo prikupljenog novca korišćen za pokrivanje poslovnih troškova Bejkerove kompanije, dok je sam Džim zadržao 3,4 miliona dolara, navodio je „Njujork tajms“.

Bejker je takođe bio optužen da je 279.000 dolara novca verske organizacije iskoristio da plati crkvenoj sekretarici Džesiki Han kako bi ćutala.

Han je kasnije u emisiji „Larry King Live“ tvrdila da su je Džim Bejker i voditelj emisije „PTL Club“ Džon Vesli Flečer drogirali i silovali. Bejker je, međutim, tvrdio da je njihov odnos bio dobrovoljan.

Džimi Bejker Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Hapšenje i optužnica koja je potresla Ameriku

Džim Bejker je 4. oktobra 1988. godine optužen po 24 savezne tačke za prevaru putem pošte i elektronskih komunikacija, kao i za zaveru sa ciljem prevare javnosti. Slučaj je dodatno eksplodirao u medijima kada su u javnost dospele optužbe Džesike Han. Godine 1989, nakon suđenja koje je trajalo pet nedelja, porota je Bejkera proglasila krivim po svih 24 tačaka optužnice.

Osuđen je na 45 godina zatvora, ali je na kraju iza rešetaka proveo pet godina.

Tami Fej se razvela dok je bio u zatvoru pa se razbolela

Tami Fej se od Džima razvela 1992. godine, dok je on još bio u zatvoru. Nakon toga udala se za Roa Mesnera. Ni taj brak nije prošao bez skandala. Mesner je 1996. godine osuđen zbog prevare povezane sa stečajem i dobio je kaznu od 27 meseci zatvora. Tami Fej je u međuvremenu obolela od raka debelog creva.

Preminula je u julu 2007. godine, u 65. godini.

Scena iz filma o Tami Fej i Džimju Bejkeru Foto: Searchlight Pictures / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Džim Bejker se vratio na televiziju

Nakon razvoda od Tami Fej i izlaska iz zatvora, Džim Bejker je 1998. godine ponovo stupio u brak, ovog puta sa Lori Bet Grejem. Par je usvojio petoro dece. Bejker se 2003. godine vratio televizijskom propovedništvu, a danas vodi emisiju posvećenu temama povezanim sa „poslednjim vremenima“.

Priča o Džimu i Tami Fej Bejker tako je od američke priče o velikom uspehu i bogatstvu postala jedan od najpoznatijih skandala u istoriji televizijskog evangelizma.