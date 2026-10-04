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Keti Vels (31) prvi put je potražila lekarsku pomoć u oktobru 2025. godine, nakon što je osetila bol ispod grudi. Lekari su u početku verovali da je reč o infekciji grudnog koša, ali se njeno stanje ubrzo dramatično promenilo.

Za samo dve nedelje stomak joj se toliko povećao da je izgledala kao da je u poodmakloj trudnoći, a na dodir je bio tvrd.

Stomak joj je rastao, a lekari sumnjali na IBS

Ketin lekar opšte prakse otkrio je povišene upalne markere u krvi, ali nije mogao da utvrdi šta ih izaziva.

Nakon odlaska u hitnu pomoć, Britanki je dijagnostikovan sindrom iritabilnog creva (IBS), a dobila je i lek za kontrolisanje viška želudačne kiseline.

Međutim, Keti, koja i sama radi u ambulanti opšte prakse, nije bila uverena da je to pravo objašnjenje.

„Pogledala sam svoje telo i pomislila: 'Izgledam kao da sam trudna otprilike devet meseci. Ne mogu stalno da slušam da je to sindrom iritabilnog creva'“, ispričala je.

Keti Vels Foto: TikTok/kativels

Ultrazvuk otkrio ogroman problem

Jedna od lekarki u ordinaciji u kojoj Keti radi odlučila je da je pregleda i zakazala joj ultrazvuk kod ginekologa u novembru.

Pregled je otkrio ogromnu cistu na jajniku, koja je bila uzrok njenog izrazito naduvenog stomaka.

Keti je operisana nešto više od tri nedelje kasnije, piše „Miror“.

„Uklonili su mi cistu i osam litara ascitesa, odnosno nakupljene tečnosti. Nakon što je sve izvađeno, izgubila sam 14 kilograma“, rekla je Britanka.

Cista joj otežavala i disanje

Tumor je bio toliko velik da je počeo da utiče i na njenu astmu.

Keti je imala probleme sa disanjem tokom spavanja jer je izraslina pritiskala okolne strukture.

Nakon operacije provela je pet dana u bolnici, a potom je još dva meseca nastavila oporavak kod kuće.

„Čudno je sada kada je cista napolju, ali to je veliko olakšanje i vratilo mi je samopouzdanje. Ne znam koliko dugo sam je imala, ali svi koji imaju oštar bol ispod dojke trebalo bi da to provere“, poručila je Keti.

Keti je kasnije saznala da je cista bila granična, nije bila zloćudna, ali se nije mogla smatrati ni potpuno bezopasnom.

Zbog toga će lekari nastaviti da je prate, jer postoji mogućnost da se slična promena pojavi i na drugom jajniku.

„Pratiće me jer bi mogla da se vrati na drugom jajniku. Na kraju ću morati na histerektomiju. Imam samo 31 godinu i još nemam decu i to me plaši“, priznala je.

Keti Vels Foto: TikTok/kativels

Njena priča pokrenula lavinu reakcija

Keti je snimila video o svom iskustvu i objavila ga na internetu, gde je dobila veliki broj komentara žena koje tvrde da su prošle kroz sličnu situaciju.

Britanka kaže da je upravo zbog toga odlučila da javno govori o svom iskustvu i podigne svest o simptomima koji se često mogu zanemariti.

„Jednostavno mislim da nema dovoljno svesti o tome. Javljale su mi se i druge žene koje su u ovoj situaciji već dve godine i kojima se stanje pogoršava. Nešto mora da se preduzme“, zaključila je Keti na svom TikToku.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)