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Albanska policija istražuje slučaj intimnih snimaka poznatog kompozitora Adrijana Hile, na kojima se navodno pojavljuje nekoliko žena iz javnog života. Hila je policiji priznao da su kamere kojima su zabeleženi intimni susreti bile njegove, dok je poznata pevačica Eli Fara rekla da nije znala da je snimana.

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde ko je došao do snimaka i ko ih je prvi pustio u javnost.

Hila tvrdi da je kamere postavio zbog bezbednosti

Hila je saslušan u policiji u Tirani, gde je rekao da je kamere postavio unutar i izvan prostora koji je koristio, ali iz bezbednosnih razloga. Kako je naveo, odlučio je da ih postavi nakon što je u komšiluku došlo do provale, a lopovi nisu bili pronađeni.

„Postavio sam kamere nakon što su susedu provalili u kuću, a lopovi nisu identifikovani. Zbog toga sam ih postavio unutar i izvan stana, iz bezbednosnih razloga“, rekao je Hila, prema navodima albanskih medija.

Kompozitor tvrdi da kamere nije postavio kako bi snimao intimne odnose, kao i da nije znao da su snimci koji su se pojavili na internetu bili sačuvani.Takođe je negirao da ih je preuzeo ili objavio.

Eli Fara: „Nisam znala da postoji kamera“

Eli Fara Foto: elifaramari/Instagram

Policiji je iskaz dala i poznata albanska pevačica Eli Fara, koja se pojavljuje na jednom od snimaka. Ona je rekla da nije bila svesna da se njen intimni susret snima.

„Nisam znala da postoji kamera. Ne mislim da je Adrijan Hila objavio snimke. Želim da prijavim osobu koja ih je objavila. Nisam bila svesna da me snimaju“, rekla je Fara.

Prema pisanju albanskih medija, pevačica nije prijavila Hilu zbog objavljivanja snimka, već želi da policija pronađe osobu koja ga je pustila u javnost.

Policija traži osobu koja je objavila snimke

Istražitelji sada proveravaju Hilin iskaz i pokušavaju da utvrde gde su snimci bili sačuvani, ko je mogao da im pristupi i ko ih je prvi počeo širiti. Ispituje se i mogućnost da je neko neovlašćeno pristupio sistemu kamera ili uređajima na kojima su snimci bili pohranjeni. Hila je nakon višesatnog ispitivanja pušten, dok se istraga nastavlja.

Pominje se čak 17 poznatih žena

U albanskim medijima i na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da postoje intimni snimci većeg broja poznatih žena. Pominje se čak broj od 17 osoba, ali policija taj podatak za sada nije potvrdila. Takođe, nema potvrde da je Hila kamere namerno postavio kako bi bez znanja žena snimao njihove intimne odnose.

Za sada je potvrđeno da su kamere bile njegove, dok je Eli Fara policiji rekla da nije znala da je snimana. Istražitelji sada pokušavaju da utvrde ko je došao do materijala i ko je odgovoran za njegovo širenje.