Marko i Mare Topalović prave domaći džem od šipurka na porodičnom imanju kod Travnika

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Dok mnogi odlazak u inostranstvo vide kao priliku za sigurniju budućnost, Marko Topalović iz Čifluka kod Travnika izabrao je drugačiji put. Posao na građevini u Nemačkoj ostavio je iza sebe, vratio se kući i sa Mare porodično domaćinstvo pretvorio u posao od kojeg danas žive.

Već deset godina njihov dan počinje i završava se uz ono što sami proizvedu. Na imanju drže ovce i kokoške, prodaju meso i jaja, pripremaju domaće proizvode, ali se među njima posebno izdvaja džem od šipurka. Godišnje ga naprave čak oko 400 kilograma.

Marko i Mare Topalović prave domaći džem od šipurka na porodičnom imanju kod Travnika Foto: YouTube/ Srećko Stipović

Kako su ispričali za Jutjub kanal „Srećko Stipović“, deo šipurka sami beru po okolnim selima, dok ostatak otkupljuju od drugih berača. Međutim, prava muka počinje tek kada plod stigne u njihovo domaćinstvo.

Jedna tura džema kuva se čak 16 sati

Ko god je makar jednom pravio domaći džem od šipurka zna da do pune tegle ne vodi kratak put. Kod Mare taj proces traje satima, a samo kuvanje može da potraje čak 16 sati.

Zbog toga joj je, kako priznaje, pekmez od šljiva mnogo jednostavniji za pripremu.

Marko i Mare Topalović prave domaći džem od šipurka na porodičnom imanju kod Travnika Foto: YouTube/ Srećko Stipović

Iza tih 400 kilograma godišnje zato ne stoji samo ubrano voće, već dani provedeni uz pripremu, kuvanje i pakovanje. Upravo taj deo posla kupac često ne vidi kada gotov proizvod stigne pred njega.

Ne žive samo od džema

Džem od šipurka jeste njihov prepoznatljiv proizvod, ali nije jedino čime se Marko i Mare bave.

Mare priprema i domaći pilav, dok kokoške i ovce koje gaje na imanju omogućavaju da kupcima ponude i jaja i meso. Većinu onoga što proizvedu prodaju direktno, bez velikih posrednika.

Marko i Mare Topalović prave domaći džem od šipurka na porodičnom imanju kod Travnika Foto: YouTube/ Srećko Stipović

Kada stigne veća porudžbina, Marko seda u automobil i proizvode lično nosi kupcima. Tako su tokom godina stvorili krug ljudi koji se vraćaju po ono što nastaje u njihovom domaćinstvu.

Iz Nemačke se vratio svom imanju

Markov život pre desetak godina izgledao je sasvim drugačije. Radio je na građevini u Nemačkoj, ali je u jednom trenutku odlučio da se vrati u Bosnu i Hercegovinu i pokuša da živi od sopstvenog rada na imanju. Umesto gradilišta u inostranstvu, izabrao je selo i posao koji zahteva mnogo truda, ali mu je omogućio da radi za sebe i svoju porodicu.

Marko i Mare Topalović prave domaći džem od šipurka na porodičnom imanju kod Travnika Foto: YouTube/ Srećko Stipović

Njihovu priču zapazili su i gledaoci na društvenim mrežama, a posebno ih je iznenadilo koliko vremena i rada zahteva samo jedna tegla džema od šipurka.

- Svaka čast. Džem nije ni skup, 20 maraka, koliko tu ima posla. Velika podrška za vredne ljude - napisao je jedan od gledalaca.

- Svaka čast vrednim ljudima - poručio je drugi.

Video: Ovako se pravi džem od šipurka