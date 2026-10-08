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Dok u Velikoj Britaniji ljudi broje svaku funtu za kiriju i račune, Mek Hejkok (31) na Tajlandu uživa u životu koji bi ga kod kuće koštao gotovo cele ušteđevine. Za hranu troši oko 37,50 funti nedeljno, a za kuću sa tri spavaće sobe plaća 580 funti mesečno. Zato ne čudi što za sada uopšte ne planira povratak u Englesku.

Mek se preselio na Tajland pre tri godine. U početku je želeo samo da putuje po jugoistočnoj Aziji, snima video-snimke i dodatno zarađuje radeći u barovima. Međutim, zemlja mu je toliko prirasla srcu da je odlučio da ostane. Danas sa devojkom i dve mačke živi u blizini centra Pataje, ima automobil, motor i sopstveni bar Deluzion.

Selidba na Tajland Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Pored kirije, za vodu i struju plaća oko 25 funti mesečno, a za hranu mu je dovoljno oko 150 funti mesečno.

„Razlika je kao noć i dan. Troškovi života u Britaniji su izuzetno visoki, naročito kada saberete sve mesečne račune“, kaže Mek.

Prema njegovim rečima, Britancima novac polako odlazi na osiguranje automobila, putni porez, tehničke preglede, telefon, internet i brojne druge troškove.

„Bez problema možete plaćati oko 100 funti mesečno ako želite novi iPhone sa dobrim paketom mobilnog interneta. Na Tajlandu nešto slično može da košta oko 20 funti“, tvrdi.

Selidba na Tajland Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Mec je u međuvremenu izgradio sopstveni posao i kaže da danas zarađuje više nego ikada ranije.

„Ovde vam isti novac omogućava lep dom, dobru hranu, redovne izlaske, prevoz i mnogo udobniji način života.“

Njegova svakodnevica nimalo ne liči na tipično britansko radno vreme „od devet do pet“. Snima i montira video-snimke, odlazi na plažu, posećuje barove i pomaže ljudima koji žele da se presele na Tajland. Uveče često svraća u svoj bar, a zatim se vraća kući svojoj devojci i mačkama.

Selidba na Tajland Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Najviše volim osećaj slobode koji imam ovde. Izgradio sam život koji bi mi u Britaniji bilo mnogo teže da ostvarim“, kaže Mek. Prema sopstvenim rečima, u Englesku će se vratiti jedino ako se situacija značajno promeni.