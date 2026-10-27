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Muhamad Sadek iz Avganistana, otac više od 70 dece, od kojih je 58 živo, priznao je da svoju porodicu više ne može da prehrani. Sa četiri supruge i brojnim potomcima živi u krajnjem siromaštvu, u kući bez odgovarajućih vrata i prozora, a deca ponekad odlaze na spavanje gladna. U razgovoru za BBC otvoreno je govorio o nemaštini, gubitku dece i roditeljskim obavezama kojima nije dorastao.

Njegova svakodnevica svodi se na potragu za zaradom i pokušaj da obezbedi najosnovnije potrepštine. Dok porodica nastavlja da se uvećava, novca nema dovoljno ni za hranu i obuću, a Sadek priznaje da mu izmiču i imena sopstvene dece.

- Ne mogu da zapamtim sva njihova imena. Uglavnom ih jednostavno zovem „sine” ili „dete” - ispričao je.

Prebrojava decu da bi znao da li su svi kod kuće

Sadek sa porodicom živi u avganistanskoj provinciji Uruzgan. Kada se deca okupe, kuća je puna glasova i meteža, a da bi proverio da li su svi na broju, mora da ih prebroji. U BBC-jevoj reportaži opisao je kako je jednom, dok su sedeli oko obroka, primetio da neko nedostaje, ali nije znao koje dete nije tu. Tek kada je pitao njihove majke, saznao je da je jedan sin otišao kod rodbine.

Zaboravljanje imena dovelo ga je i u neprijatnu situaciju prilikom udaje jedne od ćerki. Verskom službeniku koji je trebalo da obavi venčanje izgovorio je ime druge ćerke, pa je morao da pošalje sina da kod majke proveri kako se devojka zove.

Ipak, mnogo veći problem od snalaženja u tako brojnoj porodici jeste pitanje šta će deca jesti. Sadek je priznao da ne uspeva svakoga dana da obezbedi dovoljno hrane i da neki mališani ostaju gladni.

- Većina ih hoda bosa jer nemaju cipele - rekao je, opisujući koliko im nedostaje i ono najosnovnije.

Umesto drva lože papir

Prostorije u kojima porodica živi pružaju tek skromno sklonište. Na mestima gde bi trebalo da budu vrata vise tanke zavese, dok nedostatak odgovarajućih prozora dodatno otežava život. U takvim uslovima teško je obezbediti privatnost, zaštitu od hladnoće i dovoljno udobno mesto za spavanje.

Porodica ima peć, ali nema dovoljno novca za drva, pa za pripremu obroka koristi papir kao gorivo. Najmlađe dete, prema navodima koji prate BBC-jev snimak, ima svega tri meseca.

Za prodat automobil dobija oko 14 evra

Foto: Paul Doyle / Alamy / Profimedia

Sadek radi u prodavnici automobila, gde za svako prodato vozilo dobija približno 14 evra. Njegova zarada zato zavisi od prodaje: nema siguran mesečni iznos na koji može da računa kada treba kupiti hranu i druge potrepštine za porodicu.

U izdržavanju domaćinstva pomažu i neka deca. Deo njih radi, dok druga sakupljaju papir i plastiku koji se koriste za loženje. Ni uz njihov doprinos porodica ne uspeva da pokrije sve potrebe, a troškovi školovanja predstavljaju dodatnu prepreku.

Četiri supruge udale su se kao devojčice

Sadekova porodična priča otkriva i posledice ranih brakova. Njegove supruge imale su između 13 i 16 godina kada su se udale za njega. Briga o deci i uzastopne trudnoće postale su deo njihovog života dok su i same još bile maloletne. www.khaama.com

Govoreći o deci koju su izgubili, Sadek se osvrnuo na to koliko su njihove majke bile mlade i nepripremljene za roditeljstvo.

- Nisu znale kako da brinu o deci, kako da ih doje i pravilno paze na njih - ispričao je.

U razgovoru je pomenuo i da su pojedina deca umrla od tuberkuloze, velikog kašlja i malih boginja. Njegovo svedočenje o porodičnim gubicima prati slika domaćinstva u kojem godinama nedostaju osnovni uslovi za život. www.tuko.co.ke

Priznao da nije ispunio roditeljske obaveze

Iako nema dovoljno novca da izdržava decu, porodica je nastavila da raste. Sadek je u razgovoru za BBC priznao da nije uspeo da im pruži ono što je kao otac trebalo da obezbedi.

- Da sam znao da će situacija jednog dana postati toliko teška, nikada ne bih imao toliko dece - rekao je.

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