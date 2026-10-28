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Odrastati bez pravog oca je samo po sebi teško, a saznati istinu posle decenija je još teže. Njena majka joj je otkrila da su u igri tri muškarca. Rešenje je doneo DNK test i poruka na Fejsbuku. Ali kada je Žanet konačno saznala ko joj je pravi tata, dočekala ju je bolna vest.

"Mogao je biti sladoledžija Robert, Terija koji je imao štand na pijaci ili Čarls koga je mama upoznala u crkvi," prisećala se Žanet iz Staforda u Velikoj Britaniji. Već kao devojčica sumnjala je da muškarac koga je zvala tata nije njen biološki otac. Kada je kasnije primetila da njena sestra ima plavu kosu, a ona crvene lokne, počela je da postavlja pitanja.

Terijev broj pronašla je u telefonskom imeniku, ali hrabrost da mu pozove skupljala je neverovatnih 24 godine. Kada je na telefon javila žena, Žanet je u panici prekinula poziv. Ali potom se odlučila da ponovo kontaktira Terija i on je pristao na DNK test. Rezultat je uništio Žanetine nade jer se podudarnost nije potvrdila.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Nakon još trinaest godina, Žanet je pokušala ponovo. Partner joj je kupio test koji upoređuje DNK sa bazom podataka i može otkriti rođake iako ne znate njihova imena. Isprva se niko blizak nije javio i Žanet je odustala od potrage.

Ali onda je usledio neočekivani preokret. Žanetinu ćerku Karli kontaktirala je na Fejsbuku žena po imenu Gema koja je prilikom testiranja DNK na genealoškoj stranici otkrila genetsku podudarnost sa Žanet.

Gema je tražila svoje rođake, a rezultati su je doveli do Žanet koja je po njenom izgledu neverovatno ličila Geminom ujaku Bobu. Upravo u njemu se skrivao odgovor na davnu porodičnu zagonetku. Kada je Žanet videla njegovu fotografiju, odmah joj je bilo jasno da je pronašla svog biološkog oca. "Odmah sam znala da je to on. Bio je moj tata," prisećala se.

Žanet Krof otac Bob Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Nažalost, sudbina joj nije dozvolila srećan kraj za kojim je toliko čeznula. Bob je umro manje od godinu dana pre nego što ga je Žanet pronašla. Koristio je prezime svojih pradeda i prababa, zbog čega ga nikada nije uspela pronaći.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

U avgustu 2023. Žanet se srela sa Gemom i Bobovom sestrom. "Bob je voleo kinesku hranu. Baš kao i ja," emotivno je rekla Janette.

Iako nikada neće moći da zagrli svog biološkog oca, konačno je pronašla svoju davno izgubljenu porodicu.