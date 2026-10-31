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Njegovo telo bilo je prekriveno opekotinama od sunca i ujedima insekata, a na pitanja kako se zove, odakle dolazi i šta mu se dogodilo, Bendžamin nije imao odgovor.

Kako prenosi The Sun, ime Bendžamin odabrao je kasnije, prema inicijalima naziva lokala u čijoj blizini je pronađen. Lekari su ustanovili da pati od disocijativne amnezije, retkog poremećaja zbog kojeg je izgubio sećanja na sopstveni identitet i život.

Nadležne službe pokrenule su opsežnu potragu, u koju se uključio i FBI, pokušavajući da pronađu bilo kakav trag koji bi mogao da pomogne u rešavanju ove neobične misterije.

Od beskućnika do televizijske zvezde

Bendžamin Kajl postao je poznat širom Amerike, a često je gostovao u televizijskim emisijama i govorio o svom neobičnom slučaju. Ipak, uprkos velikoj pažnji javnosti, dugo nije bilo moguće otkriti njegov pravi identitet.

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Foto: printscreen/youtube/fsufilm

U sećanju su mu ostale samo nejasne slike Denvera i Indijanopolisa, kao i pojedini detalji o restoranima, putevima i znamenitostima. Međutim, ti fragmenti nisu bili dovoljni da otkrije ko je zapravo.

Život bez identiteta predstavljao mu je veliki izazov. Bez dokumenata i broja socijalnog osiguranja nije mogao da se zaposli niti da ostvari pravo na državnu pomoć. Zbog toga se oslanjao na prihvatilišta za beskućnike i povremeno radio neprijavljeno, a takva borba za opstanak trajala je punih 11 godina.

DNK analiza rešila misteriju njegovog porekla

Preokret u slučaju dogodio se 2011. godine, kada je forenzičar Kolin Ficpatrik, analizirajući DNK uzorak, utvrdio da je Bendžamin u srodstvu sa porodicom Pauel sa američkog juga.

Četiri godine kasnije, slučaj je preuzeo genealog CeCe Mur. Koristeći DNK uzorak misterioznog muškarca i podatke iz genetskih baza, pronašao je podudarnosti i sastavio porodično stablo koje je dovelo do njegovog pravog identiteta.

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Foto: printscreen/youtube/fsufilm

Tako je otkriveno da je Bendžamin zapravo Vilijam Berdžes Pauel, rođen 29. avgusta 1948. godine u Lafajetu, u američkoj saveznoj državi Indijana.

"Želim da se zahvalim prijateljima koji su me podržavali tokom godina, uz veliko hvala svima koji su mi pomogli u ovom haosu", rekao je Bendžamin, odnosno Vilijam.

Kurir.rs

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