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Ono što je trebalo da bude bezbrižno porodično krstarenje pretvorilo se u noćnu moru koja traje gotovo tri decenije. Amerikanka Ejmi Lin Bredli nestala je sa luksuznog kruzera na Karibima, a njena porodica nikada nije prestala da traži odgovore. Njen zagonetni slučaj ponovo je privukao pažnju zahvaljujući Netfliksovoj dokumentarnoj seriji "Nestanak Ejmi Bredli" (Amy Bradley Is Missing).

Pogledajte u galeriji fotografije Ejmi Lin Bredli:

1/7 Vidi galeriju Ejmi Lin Bredli Foto: printscreen/youtube/trulycriminal, Printscreen/YT

Ejmi Lin Bredli imala je samo 23 godine kada je u martu 1998. sa roditeljima Ronom i Ivom, kao i bratom Bredom, krenula na krstarenje Karibima. Porodica je putovala brodom "Rhapsody of the Seas", a ništa nije nagoveštavalo da će se njihov odmor pretvoriti u jednu od najpoznatijih nerešenih priča o nestancima.

Misteriozni nestanak u cik zore

U ranim jutarnjim časovima 24. marta Ejmi je nestala dok se brod približavao ostrvu Kurasao.

Prema iskazima članova porodice, prethodne večeri se zabavljala u brodskom noćnom klubu, gde je igrala i družila se sa ostalim putnicima i članovima posade. Njen otac je kasnije ispričao da ju je rano ujutru video kako se odmara na balkonu njihove kabine. Kada se ponovo probudio, Ejmi više nije bilo. Porodica je počela da je traži, ali od mlade Amerikanke nije bilo ni traga. Ubrzo je pokrenuta potraga, a njen nestanak je prijavljen nadležnim službama.

Nesrećan pad ili otmica pod velom tajne

Jedna od prvih mogućnosti koju su istražitelji razmatrali bila je da je Ejmi pala sa broda. Međutim, njena porodica je od samog početka sumnjala u takav scenario. Roditelji su tvrdili da je Ejmi bila oprezna u blizini vode i da nisu verovali da bi svojevoljno skočila sa broda.

Ejmi Lin Bredli Foto: printscreen/youtube/trulycriminal

Kako su dani prolazili, otvarala su se i druga pitanja. Da li je Ejmi mogla da napusti brod? Da li ju je neko odveo protiv njene volje? I kako je moguće da mlada žena nestane sa kruzera krcatog putnicima, a da niko ne može pouzdano da objasni šta joj se dogodilo? Uprkos opsežnim potragama i istrazi, nije pronađen nijedan dokaz koji bi potvrdio bilo koju od ovih pretpostavki.

Jezive dojave i sumnja na trgovinu ljudima

Slučaj je postao još zagonetniji kada su nakon Ejminog nestanka počele da se pojavljuju tvrdnje ljudi koji su verovali da su je videli na različitim lokacijama na Karibima. Neke od tih dojava bile su posebno uznemirujuće, jer su podgrejale sumnju da je devojka možda oteta i prisiljena na život protiv svoje volje.

Jedan od najpoznatijih tragova odnosio se na tvrdnju američkog mornara koji je izjavio da je u bordelu na Kurasau sreo ženu koja mu je rekla da se zove Ejmi Bredli i preklinjala ga za pomoć. Pažnju javnosti privukla je i fotografija žene sa jedne internet stranice za pružanje seksualnih usluga, za koju su pojedinci verovali da prikazuje upravo nestalu Amerikanku. Ipak, nijedna od ovih informacija nije dovela do pouzdane potvrde njene sudbine, pa je teorija o trgovini ljudima ostala na nivou pretpostavke.

Tri decenije čekanja i potraga za istinom

Za roditelje i brata nestanak Ejmi Bredli nije zaboravljena priča, već bolna neizvesnost sa kojom žive decenijama. Tokom godina su gostovali u televizijskim emisijama, davali intervjue i neumorno se borili da održe pažnju javnosti.

Dokumentarna serija "Amy Bradley Is Missing" donosi detaljnu rekonstrukciju događaja koji su prethodili nestanku, razgovore sa članovima porodice i akterima povezanim sa slučajem, kao i hronologiju tragova koji su se pojavljivali tokom godina. Serijal se posebno bavi protivrečnim svedočenjima i okolnostima zbog kojih ni posle toliko vremena nije moguće sa sigurnošću utvrditi istinu, podsećajući da pojedine dojave, ma koliko zvučale uverljivo, ipak ne predstavljaju dokaz.

Ejmi Bredli se i dalje zvanično vodi kao nestala osoba, a njena sudbina ostaje nerazjašnjena. Gotovo tri decenije posle kobnog putovanja, njena porodica i dalje čeka odgovor na pitanje koje im je zauvek promenilo život: šta se zaista dogodilo sa Ejmi?

(Kurir.rs/ShowBuzz)

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