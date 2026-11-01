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Prošlo je 15 godina otkako je Karen Svift misteriozno nestala nakon zabave za Noć veštica 2011. godine. Njena porodica i prijatelji i dalje tragaju za odgovorima o tome šta se dogodilo kobne noći, dok je slučaj, uprkos brojnim istragama i sudskim postupcima, ostao obavijen velom misterije.

Supruga i majka četvoro dece imala je 44 godine kada je poslednji put viđena u svojoj kući u Dajersburgu, u američkoj saveznoj državi Tenesi. Ujutru 30. oktobra 2011. godine njen suprug Dejvid Svift, od kojeg je Karen nedavno zatražila razvod, tvrdio je da se probudio i shvatio da je nema.

Iako su kasnije pronađeni njen napušteni automobil i dva polomljena mobilna telefona, njeno telo otkriveno je tek šest nedelja kasnije, piše ABC njuz.

Foto: printscreen/youtube/ABCNews

Slučah je godinama tapkao u mestu

Slučaj je godinama bio bez pomaka, sve dok Dejvid u avgustu 2022. nije uhapšen i optužen. Izjasnio se da nije kriv po više tačaka optužnice. Iako je oslobođen najtežih optužbi, suđenje za ubistvo iz nehata završeno je bez presude u junu 2024. godine, a ta optužba kasnije je odbačena.

Uprkos godinama bez odgovora, Karenina porodica, prijatelji i stanovnici Dajersburga ne odustaju od pokušaja da otkriju istinu o njenom nestanku.

Emisija „Datlajn“ posvetila je ovom slučaju epizodu pod nazivom „Posle zabave za Noć veštica“, emitovanu u novembru 2024. godine, u kojoj su razmotrene okolnosti misteriozne smrti i neobični detalji koji su pratili njen nestanak.

„Na kraju krajeva, znam istinu svoje porodice. Znam i da bi moja majka želela da nastavim da se borim za nju“, izjavila je Karenina ćerka Ešli Svift za emisiju „20/20“ otprilike u isto vreme.

Šta se, zapravo, dogodilo Karen Svift?

Ovo su svi poznati detalji o njenom nestanku, istrazi i događajima koji su usledili.

Brak pred raspadom i glasine koje su pratile Karen

Karen Svift imala je 44 godine kada je nestala jutro nakon zabave za Noć veštica. Njeno telo pronađeno je šest nedelja kasnije.

U to vreme živela je u Dajersburgu sa suprugom Dejvidom i njihovo četvoro dece. Prema navodima iz emisije „Datlajn“, oboje supružnika bili su umešani u vanbračne veze. Pojavile su se i glasine da je Karen pripadala grupi za razmenu partnera poznatoj kao „Pink Pudl klub“.

Kada je nestala 30. oktobra 2011. godine, već je tri nedelje ranije podnela zahtev za razvod. Takođe je odbila Dejvidov poziv na zajedničku večeru prethodne večeri, prenosi ABC njuz.

Prijatelji su Karen opisivali kao osobu koja je bila „duša svake zabave“. Međutim, prisećali su se i da je njeno ponašanje počelo da se menja u periodu pre ubistva. Sve češće se družila sa novim krugom ljudi, a navodno je počela i više da pije.

Njena ćerka Ešli ispričala je za „Datlajn“ da je majka tokom njenog detinjstva bila prisutna u porodici, ali da je kasnije počela sve više vremena da provodi van kuće, naročito noću.

„Sećam se večeri kada sam je molila i plakala, preklinjući je da ne izlazi. Nisam želela da ode, samo sam htela da ostane kod kuće sa nama“, ispričala je Ešli.

Ipak, Karen bi uprkos njenim molbama odlazila, što je, prema Ešlinim rečima, bilo potpuno neuobičajeno za nju.

Poslednja noć: Otišla na žurku, a ujutru joj se izgubio svaki trag

Uveče 29. oktobra 2011. Karen je otišla na zabavu povodom Noći veštica u svom rodnom mestu Dajersburgu.

Kasno te večeri dobila je poziv od ćerke Ešli, koja ju je zamolila da dođe po nju kod prijatelja. Kada su se vratile kući, Karen je zaspala pored nje.

Međutim, sledećeg jutra Karen više nije bilo.

Dva lovca pronašla su njen automobil napušten pored seoskog puta. U blizini kuće jednog komšije pronađena su i dva razbijena mobilna telefona, prenosi ABC njuz.

Šest nedelja kasnije, njeno telo otkriveno je u blizini jednog groblja u tom području. Obdukcija je pokazala da je preminula od posledica teških povreda glave.

Prema nalazima medicinskih veštaka, uzrok smrti bio je prelom lobanje izazvan udarcem tupim predmetom. Istražitelji su ubrzo počeli da sumnjaju na jednu osobu – njenog supruga Dejvida.

Policiji nudio pomoć, ali tužilaštvo sumnjalo da je upravo on odgovoran

Dejvid Svift na saslušanju Foto: Printscreen YT/LawAndCrimeNetwork

U danima nakon Kareninog nestanka, Dejvid je pokazivao interesovanje da pomogne policiji u potrazi za suprugom. U policijsku stanicu dolazio je na štakama, tvrdeći da je ponovo povredio koleno koje je operisao nekoliko meseci ranije.

Međutim, tužioci su izneli potpuno drugačiju verziju događaja.

Prema njihovoj teoriji, Dejvid je tokom kobne noći prebacio Ešli u drugu sobu, a zatim izvukao Karen iz spavaće sobe do garaže, gde ju je brutalno udarao i gazio po glavi.

Nakon toga je, kako su tvrdili tužioci, njeno telo ubacio u automobil, odvezao ga do groblja i ostavio tamo. Navodno je zatim pokušao da prikrije zločin i stvori utisak da je Karen oteta.

Ovu teoriju izneo je okružni tužilac Den Gუდman u razgovoru za emisiju „Datlajn“.

Odbrana je, međutim, osporavala takve tvrdnje. Advokati su isticali da ne postoje dokazi da se ubistvo dogodilo u garaži, niti da je Dejvid te noći napuštao kuću.

Ešli je tokom svedočenja izjavila da je upravo njena majka bila ta koja ju je premestila u drugu sobu.

Svedočio je i Dejvidov fizioterapeut, koji je objasnio da bi njegov klijent, zbog problema sa kolenom, teško mogao da hoda ili podiže teške predmete.

Tužilaštvo je, međutim, smatralo da je Dejvid izmislio ili preuveličao ponovnu povredu kolena kako bi stvorio utisak da fizički nije mogao da počini zločin.

Dejvid Svift Foto: Printscreen YT/LawAndCrimeNetwork

Hapšenje posle više od deset godina

Događaji iz oktobra 2011. ostali su nerešena misterija, a više od decenije niko nije bio uhapšen zbog Karenine smrti.

To se promenilo 8. avgusta 2022. godine, kada je Dejvid optužen za prvostepeno ubistvo sa predumišljajem. On se izjasnio da nije kriv.

Ova vest iznenadila je mnoge, uključujući i njihovu ćerku Ešli.

„Sećam se da sam pokušavala da shvatim zašto. Zašto baš sada? Zašto se ovo dešava posle svih ovih godina?“, rekla je ona u intervjuu za emisiju „20/20“.

Iako je prošlo više od deset godina pre nego što je osumnjičeni zvanično imenovan, šerif okruga Dajer, Džef Boks, izjavio je za ABC24 Memfis da policija nikada nije prestala da istražuje Kareninu smrt.

„Bukvalno smo proveli hiljade sati radeći na ovom slučaju, a veliki deo tog vremena potrošili smo na razotkrivanje netačnih informacija i glasina. Naši istražitelji nikada nisu odustali i nastavili su da pregledaju dokaze“, rekao je on.

Suđenje završeno oslobađajućom presudom za najteže optužbe

Suđenje Dejvidu Sviftu počelo je u maju 2024. godine. Tokom celog postupka tvrdio je da nije kriv i odbacivao optužbe da je ubio suprugu.

Dejvid Svift na suđenju Foto: Printscreen YT/LawAndCrimeNetwork

„Nikada nisam digao ruku ni na koga, ni sada ni ikada. A kamoli na svoju suprugu ili majku svoje dece. To jednostavno nije u mom karakteru“, izjavio je za emisiju „20/20“.

U junu 2024. godine porota ga je oslobodila optužbi za ubistvo prvog stepena sa predumišljajem i ubistvo drugog stepena.

Ipak, porotnici nisu uspeli da postignu jednoglasnu odluku o optužbi za ubistvo iz nehata, zbog čega je proglašeno poništenje suđenja u tom delu postupka.

Bivša supruga iznela nove optužbe protiv njega

Iako je suđenje završeno bez osuđujuće presude za ubistvo, u narednom periodu pojavili su se novi detalji koji su ponovo privukli pažnju javnosti.

Dejvidova bivša supruga Keli Esman javno je istupila i iznela tvrdnje da ju je on proganjao.

Gostujući u emisiji „20/20“, ispričala je da je Dejvida upoznala preko sajta za upoznavanje tri godine nakon Karenine smrti. Venčali su se u maju 2016. godine.

U međuvremenu, Dejvidov pravni tim podneo je zahtev za odbacivanje slučaja koji se odnosio na Kareninu smrt, ali je Apelacioni sud Tenesija u oktobru 2024. odbio taj zahtev.

Optužba za ubistvo iz nehata, po kojoj se Dejvid takođe izjasnio da nije kriv, odbačena je u martu 2025. godine.

Prema pisanju lokalnog medija WBBJ njuz, sudija je odlučio da je istekao zakonski rok za ponovno suđenje po toj optužbi.

Ipak, Dejvid se i dalje suočava sa optužbama za proganjanje koje je protiv njega iznela bivša supruga u saveznoj državi Alabama.

Dejvid tužio zbog, kako tvrdi, pogrešnog krivičnog gonjenja

U martu 2026. godine Dejvid Svift podneo je tužbu zbog navodnog kršenja građanskih prava protiv nekoliko osoba i institucija koje su bile uključene u postupak protiv njega.

U tužbi je naveo da je bio nepravedno krivično gonjen zbog smrti svoje supruge, prenosi „Ekšen njuz 5“.

Njegova ćerka Ešli za emisiju „Datlajn“ rekla je da želi pravdu za majku, ali i da istovremeno želi da se njen otac vrati kući, jer žudi za „normalnim životom“.

Karenini prijatelji, s druge strane, priznaju da više ne znaju šta da misle o svemu što se dogodilo.

„Ne znam da li ju je Dejvid ubio. Više ne želim ni da imam mišljenje. Samo želim da konačno pronađem mir“, rekao je jedan od Kareninih prijatelja za „Datlajn“.

„Želim pravdu za nju, ali ne znam da li će je ikada dobiti.“

Petnaest godina nakon njenog nestanka, brojna pitanja i dalje čekaju odgovore, a porodica i prijatelji Karen Svift nadaju se da će jednog dana saznati šta se zaista dogodilo te oktobarske noći.