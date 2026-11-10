Jusuf Hadžović iz Mostara, koji četiri godine živi u automobilu

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Jusuf Hadžović iz Mostara već četiri godine živi u svom automobilu, bez stalnog doma i sigurnih prihoda. Dok se za obroke oslanja na narodnu kuhinju, nešto novca pokušava da zaradi mereći prolaznike na ulici. Njegova svakodnevica svodi se na snalaženje i borbu da obezbedi najosnovnije uslove za život.

O svojoj sudbini govorio je za Jutjub kanal "Živa istina", otkrivši kako izgleda život čoveka koji godinama nema gde da se skloni, osim u sopstveni automobil.

Četiri godine spava u automobilu

Jusuf Hadžović iz Mostara, koji četiri godine živi u automobilu Foto: youtube/ TV ŽIVA ISTINA#

Za Jusufa automobil odavno nije samo prevozno sredstvo, već jedino mesto na kojem može da prenoći. U njemu provodi i deo dana, pokušavajući da se zaštiti od hladnoće, kiše i drugih nepovoljnih vremenskih uslova.

Kako nema redovna primanja, ne može da računa ni na sigurnost koju donosi stalni smeštaj. Za hranu odlazi u narodnu kuhinju, dok mu u pojedinim situacijama pomažu ljudi koji imaju razumevanja za njegove okolnosti.

Ipak, Jusuf nastoji da i sam zaradi koliko može. Na ulici prolaznicima nudi mogućnost da izmere telesnu težinu, a novac koji na taj način dobije koristi za svakodnevne potrebe.

"Imanja nikakvog nemam, kuće nemam, krov nad glavom nemam, u autu spavam", ispričao je Jusuf.

Ovakav posao, međutim, ne donosi stalnu zaradu, pa nikada ne zna koliko će novca uspeti da prikupi.

Iza sebe ima dva braka i petoro dece

Osim o teškim uslovima u kojima živi, Jusuf je tokom razgovora otkrio i nekoliko detalja iz privatnog života.

Iza sebe ima dva braka, a iz prvog je dobio petoro dece. Njegova druga supruga je preminula, dok o sadašnjim odnosima sa članovima porodice nije iznosio više pojedinosti u dostupnom delu razgovora.

Uprkos svemu što ga je zadesilo, Jusuf svakodnevno pokušava da pronađe način da obezbedi novac za osnovne potrebe. Bez sigurnog smeštaja i redovnih prihoda, primoran je da se oslanja na ono što uspe da zaradi, kao i na pomoć drugih.

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