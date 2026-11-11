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Bila je devojka poreklom iz bivše Jugoslavije, a njeno ime godinama se dovodi u vezu sa jednom od najmračnijih priča o Džefriju Epstajnu.Nađa Marcinkova, koju su strani mediji svojevremeno nazivali njegovom "jugoslovenskom seksualnom robinjom", navodno je još kao tinejdžerka dospela u krug ozloglašenog finansijera. Kasnije se, prema tvrdnjama iz istrage, našla i među osobama koje su imale važnu ulogu u njegovoj mreži seksualnog iskorišćavanja maloletnica.

Iako je njeno ime godinama bilo povezano sa Epstajnom, Marcinkova je nakon njegove smrti gotovo potpuno nestala iz javnosti. Pominjala se u brojnim policijskim izveštajima i sudskim dokumentima, a prema ranijim medijskim navodima, finansijera je posećivala i dok je služio zatvorsku kaznu. Posebnu pažnju izazivaju tvrdnje da je od potencijalne žrtve vremenom postala jedna od osoba koje su navodno učestvovale u regrutovanju drugih devojaka.

1/8 Vidi galeriju Nađa Marcinkova je bila Epstajnova jugoslovenska robinja. Na sudu svedočila protiv njega, posećivala ga u zatvoru, pa nestala Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Printscreen Instagram

Novo interesovanje za njenu ulogu podstakla je i objava velike količine dokumentacije povezane sa Epstajnovim slučajem. Ministarstvo pravde SAD objavilo je tada više miliona stranica, hiljade video-snimaka i više od 180.000 fotografija, u kojima se, između ostalog, nalaze brojne reference na princa Endrjua, ali i druga poznata imena. U fokusu su se ponovo našle i osobe iz neposrednog Epstajnovog okruženja, među kojima se pominje i Nađa Marcinkova.

Nađa Marcinkova je navodno Epstajna posetila u zatvoru više od 90 puta. Izvor je svojevremeno tvrdio: „Veoma su bliski... Uglavnom je išla vikendom. Nađa i Džefri su se činili kao da se zaista vole. Bilo je kao da imaju romantičnu vezu.“

Njeno ime je prvi put dospelo u žižu javnosti kada je princ Endru povezan sa Epstajnom. Otkriveno je da je Marcinkova posećivala milionera dok je služio kaznu u Palm Biču, objavio je ranije Sandej tajms.

Princ Endru Foto: AP / Michel Euler

Ko je Nađa Marcinkova?

Kasnije je postala jedna od četiri žene u centru istrage o lancu trgovine decom. Strani mediji su izvestili da su žene bile "regruteri, asistenti, seksualni partneri i prijatelji" ozloglašenog finansijera. Informacije o njoj su kontradiktorne - u američkim zapisima je navedena kao Nađa Markorkona, a pominje se da je rođena 1985. ili 1986. godine.

Žrtve su tvrdile da je Epstajn upoznao Marcinkovu kada je imala samo 16 ili 17 godina i da je tada postala deo njegovog sistema nasilja. Prema policijskim izveštajima iz Palm Biča, jedna devojka je detaljno opisala kako je bila primorana da obavlja seksualne radnje i sa Epstajnom i sa Nađom.

Izveštaj takođe sadrži tvrdnju žrtve: "Epstajn bi prvo davao detaljna uputstva, a zatim bi mi plaćao u zamenu za seks sa njegovim prijateljem."

Džefri Epstajn Foto: New York State Division of Crimi/New York State Division of Crimi

Kontroverza oko porekla i statusa

Jedan detektiv je u svom izveštaju naveo više detalja o Nađi:

"Epstajn ju je kupio od njene porodice u Jugoslaviji... doveo ju je u SAD da bude njegova 'jugoslovenska seksualna robinja'“, objavio je Dejli mejl.

Njeni roditelji su žestoko negirali ove tvrdnje, a advokati su insistirali da je Marčinkova bila samo još jedna žrtva, dovedena iz Slovačke kao dete.

Dotični detektiv navodno u početku nije želeo da optuži Marčinkovu zbog njenih godina i svega što joj se dogodilo, ali godinama kasnije priča je dobila drugačiju sliku - Nađa je u jednom trenutku od žrtve postala predator i navodno je tražila imunitet kao deo Epstajnovog sporazuma o priznanju krivice.

Na ovaj način, sud se obavezao da nakon što milioner pedofil prizna svoje zločine, neće biti pokrenuta istraga protiv njegovih potencijalnih saradnika, uključujući i Marcinkovu.

Džefri Epstajn pretvorio Nađu u svoju robinju Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Život posle Epstajna

Nakon godina kontroverzi, Marcinkova je promenila prezime u Marcinko i okrenula se karijeri u avijaciji. Radila je kao pilot, pa čak i vodila sopstvenu malu avio-kompaniju. Takođe je poznato da je letela ozloglašenim "Lolita ekspresom", koji je prevozio brojne javne ličnosti poput Bila Klintona i Kevina Spejsija.

Kasnije je radila u nekretninama i bila je izvršna direktorka Avilupa, kompanije čija se adresa nalazila u istoj zgradi u vlasništvu Epstajnovog brata Marka.

Tišina na sudu

Iako je njeno ime pomenuto u desetinama optužnica, Marcinkova nikada nije javno komentarisala Epstajnovo hapšenje niti je svedočila protiv njega. Njeni advokati su ukratko izjavili:

„Nađa želi da izrazi saučešće i podršku svima koji su bili žrtve nasilnog ponašanja Džefrija Epstajna.“

Prema policijskom izveštaju, tokom istrage u Palm Biču, Marcinkova je izgleda živela u Epstajnovoj rezidenciji u Njujorku, primala isporuke od Armani Eksčejndža i pojavljivala se na snimcima skrivene kamere zaplenjene tokom pretresa njegovog doma.

Međutim, nije viđena od januara 2024. godine.

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