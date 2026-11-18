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Porodicu iz Sant Kugat del Valjesa, gradića nadomak Barselone, sačekao je pravi šok kada se ustanovilo kakav se predmet zapravo nalazi u njihovoj kući. Jedna devojčica pokupila je sa obale nešto što joj je zaličilo na najobičniji kamen, da bi se na kraju ispostavilo da je reč o pravoj ručnoj bombi.

Ovaj predmet stajao je u njihovom domu bezmalo čitavu godinu, a skrivena pretnja izašla je na videlo tek onog trenutka kada je počeo da se kruni i raspada. Devojčicina majka uočila je te promene, prišla sumnjivom "kamenu" i podrobnije ga osmotrila, nakon čega je sa užasom shvatila da im se u kući sve vreme nalazila ubojna eksplozivna naprava.

Hitna intervencija policijskih pirotehničara

Čitava drama odigrala se 19. jula 2025. godine, kada je majka, pošto je spoznala kakva im opasnost preti, bez oklevanja okrenula broj hitnih službi 112. Na adresu su ubrzo stigli članovi TEDAX-a, specijalnog odreda katalonske policije obučenog za demontiranje i uklanjanje eksploziva. Pirotehničari su bezbedno izneli bombu iz objekta i sproveli neophodne mere obezbeđenja, a policija je o čitavom slučaju kasnije izvestila javnost preko svojih zvaničnih profila na društvenim mrežama.

Zaostavština ratova i dalje vreba u prirodi

Pronalasci ove vrste nisu retkost na tlu Katalonije, budući da se na tom prostoru i dalje redovno nailazi na neeksplodirana ubojita sredstva iz prošlih ratnih sukoba. Prema zvaničnoj policijskoj statistici iz 2024. godine, tokom dvanaestogodišnjeg perioda sa terena su uklonjena ukupno 8.273 eksplozivna predmeta istorijskog porekla.

Ovaj događaj služi kao ozbiljno upozorenje koliko naoko bezopasan detalj pokupljen u prirodi može da ugrozi ljudske živote. Zbog toga stručnjaci apeluju da se sumnjivi predmeti koji podsećaju na municiju ili bombe nipošto ne diraju, ne pomeraju i ne nose u domove, već da se o njima smesta obaveste nadležni organi.

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