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Kada je 14. novembra u Bijelom Polju sahranjen protojerej Miraš Bogavac, među onima koji su se oprostili od njega bio je i imam Hasan efendija Bošnjak. Njih dvojica poznavali su se više od 50 godina. Imamov govor, zabeležen na snimku koji se potom proširio društvenim mrežama, bio je oproštaj od čoveka s kojim je proveo veliki deo života.

„Dragi prijatelji, tužni skupe, ponosni skupe, hvala vam što ste došli da ispratimo našega protu, mog prijatelja. Mog brata, mog polubrata. Mi se družimo više od 50 godina... Znam ga kao dobrog čoveka, ni Vlah ni Turčin, nego pravi čovek, braćo draga, od kojeg nikada nisam primio jednu reč da nešto ne valja. A bio je siroče, kao i ja. Ostao bez majke, a ja i bez babe i bez majke“, rekao je Hasan efendija.

Pedeset godina bez ružne reči

Njihovo prijateljstvo počelo je u vreme kada su obojica služila svojim zajednicama u Bijelom Polju. Kako je imam ispričao na sahrani, za sve te godine nisu razmenili nijednu gorku reč. Popili su mnogo kafa i čajeva, razgovarali i stekli poverenje koje je trajalo do kraja protinog života.

O njihovoj povezanosti govorio je i sveštenik Darko Pejić. Opraštajući se od Bogavca, podsetio je da su on i Hasan efendija zajedno pomagali da se u gradu sačuvaju mir i sloga u teškim vremenima.

Imam je porodici i okupljenima poručio da mogu biti ponosni na protu Miraša. O svom prijatelju govorio je kao o čoveku kojem je mogao da veruje, a oproštaj je završio nadom da će se ponovo sresti:

„Svi smo mi Božiji i Bogu se vraćamo. On se vrati, a brzo ću i ja za njim, pa ćemo se i tamo sastati.“

Ko je bio protojerej Miraš Bogavac

Miraš Bogavac rođen je 1951. godine u Gornjem Zaostru kod Berana. Završio je Prizrensku bogosloviju, a od 1973. služio je u Bijelom Polju. Gotovo dve decenije obavljao je dužnost arhijerejskog namesnika. Preminuo je 13. novembra, posle više od pet decenija svešteničke službe, a sahranjen je narednog dana u Bijelom Polju.

(Kurir.rs/bijelopoljeonline.me)

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