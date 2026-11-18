Slušaj vest

Nove, uznemirujuće fotografije sa obdukcije Džefrija Epstajna ugledale su svetlost dana, a na njima se vide stravični prizori njegovog tela, ali i zatvorske ćelije u kojoj je pronađen mrtav.

Šokantan niz fotografija na internetu je objavio Epstajnov brat Mark, u trenutku kada su ponovo pokrenute tvrdnje da je ozloglašeni finansijer zapravo ubijen. Na pojedinim fotografijama vide se višestruke povrede nastale pritiskom omče, koje se protežu duž prednje i zadnje strane Epstajnovog vrata. Neke od fotografija su toliko uznemirujuće da ih nije moguće objaviti.

Ovi detalji naveli su forenzičkog stručnjaka dr Majkla Frimena da iznese tvrdnju kako je najverovatnije reč o ubistvu davljenjem. Dosije sa fotografijama otkriva i prvi celovit prikaz Epstinove zatvorske ćelije u Njujorku, nakon što je 10. avgusta 2019. pronađen bez svesti.

Foto: New York State Division of Crimi/New York State Division of Crimi, screenshot X/Telegraph, U.S. District Court Southern District of NY

Uznemirujući prizori iz zatvorske ćelije

Po ćeliji su razbacane posteljina i jedna narandžasta zatvorska sandala, dok se na podu vidi i defibrilator. Na fotografijama se primećuje i maska za kiseonik, okružena plastičnim omotima, lekovima i knjigom.

Na nekoliko snimaka prikazana je traka narandžaste tkanine sa dvostrukim čvorom, za koju dr Frimen veruje da je upotrebljena za davljenje Epsajna

Dr Frimen, glavni urednik časopisa „Žurnal za sudsku i pravnu medicinu“, mesecima je proučavao dokumentaciju sa obdukcije koju mu je dostavio Epstinov brat.

Predstavljajući svoje zaključke u Londonu u ponedeljak, rekao je da je ozloglašeni seksualni prestupnik najverovatnije bio napadnut i ubijen.

„Povrede koje je zabeležio mrtvozornik nisu u skladu sa samoubilačkim vešanjem. Povrede koje su pripisane nečemu drugom, a ne mogućoj fizičkoj borbi ili napadu, jednostavno su zanemarene“, izjavio je Frimen za CBS Njuz.

Stručnjaci godinama dovode u pitanje zvaničnu verziju smrti

Ovo je drugi put da je neki forenzički stručnjak izrazio sumnju u zaključak glavnog medicinskog istražitelja iz 2019. godine.

Još 2020. godine sudski patolog dr Majkl Bejden izjavio je da povrede na Epstajnovom vratu više ukazuju na ubistvo nego na samoubistvo.

Ipak, Federalni istražni biro (FBI) i Ministarstvo pravde SAD dosledno su ostajali pri stavu da je Epstajn izvršio samoubistvo.

Sumnje i teorije zavere dodatno su podgrejane nizom propusta koji su se dogodili u zatvoru na dan njegove smrti. Među njima su bili neispravne sigurnosne kamere i falsifikovani zapisi.

Ovo su fotografije sa obdukcije Džefrija Epstajna:

1/10 Vidi galeriju Fotografije sa obdukcije Džefrija Epstajna Foto: Department of Justice

Neobične povrede na vratu izazvale nove sumnje

Na fotografijama koje je objavio Mark vidi se telo njegovog brata položeno na sto, u bolničkoj odeći i sa imobilizacijom vrata. Epstajnova leđa prekrivaju tamnoljubičasti i crveni tragovi, dok se na levoj podlaktici primećuje manja posekotina.

Međutim, prema mišljenju dr Frimena, najznačajnije su fotografije na kojima se vide desna strana Epstajnovog gornjeg dela tela i lice.

„Kada sam video ovu fotografiju, prva reakcija bila mi je da je to veoma neobična povreda za vešanje, kada je reč o vratu“, objasnio je stručnjak.

U prvobitnom izveštaju obrazac povreda opisan je kao kosa ili šiljasta linija, što je uobičajen opis povreda nastalih vešanjem.

Ipak, dok se jedan trag uklapao u takav opis, Frimen je uočio još jednu ranu ispod njega, koja je bila drugačije postavljena.

„Ne postoji mehanizam koji bi tokom samoubistva mogao da izazove pojavu drugog, niže postavljenog traga“, rekao je Frimen.

Na pitanje da li je moguće da je Epstajn prvi put pokušao da se obesi, ali nije uspeo, pa je pokušao ponovo, stručnjak je odgovorio da mu takvo objašnjenje nema smisla.

Frimen je takođe ukazao na tragove noktiju koji se vide iznad otiska omče na Epstajnovom vratu.

Prema njegovim rečima, takve povrede „bile bi u skladu sa davljenjem, naročito kada napad dolazi s leđa“, kao i sa pokušajem žrtve da rukama ukloni omču sa vrata.

Foto: Department of Justice

Čuvar ga pronašao u gotovo sedećem položaju

Kada je pre sedam godina pronađen bez svesti u ćeliji, jedan zatvorski čuvar tvrdio je da je Epstajna zatekao obešenog, sa narandžastom trakom od tkanine oko vrata, u gotovo sedećem položaju.

Dr Frimen je rekao da je očekivao da će u dokumentaciji pronaći fotografiju tela pre nego što je skinuto sa mesta na kojem je visilo, ali takvog snimka nema u Epstinovom dosijeu.

Prethodni izveštaj ukazivao je na to da je Epstin najmanje tri puta pokušao da sebi oduzme život pre nego što je preminuo, a da su zatvorski čuvari te pokušaje navodno ismevali.

Cimer iz ćelije tvrdio da ga je Epstin pitao kako se pravi omča

Bivši policajac i osuđeni ubica Nikolas Tartaljone kratko je delio ćeliju sa Epstajnom, dok je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu decom u svrhu seksualne eksploatacije.

Tartaljone, koji ima 56 godina, ispričao je za „Njujork tajms“ da ga je Epstin pitao kako se pravi omča, pre nego što je 22. jula 2019. navodno prvi put pokušao da se obesi.

Epstajn je tada tvrdio da je njegov cimer pokušao da ga ubije, ali je interna istraga oslobodila Tartaljonea odgovornosti.

Prema policijskim dokumentima, seksualni prestupnik govorio je zatvorskim čuvarima da ga maltretira cimer ubica, a navodno zlostavljanje bilo je jedan od razloga zbog kojih je pokušao da sebi oduzme život.

U beleškama zatvorskih službenika zabeležen je Epstajnov pokušaj samoubistva 23. jula 2019. godine, manje od mesec dana pre nego što je pronađen mrtav.

Foto: Department of Justice

Objavljena i navodna oproštajna poruka

U maju ove godine sud je objavio i oproštajnu poruku koju je Epstin navodno ostavio pre smrti. U njoj je tvrdio da istražitelji „nisu pronašli ništa“ protiv njega.

Epstajn je 2008. godine osuđen zbog podvođenja maloletnice radi prostitucije, ali je izbegao dugu zatvorsku kaznu zahvaljujući sporazumu sa tužilaštvom.

U trenutku smrti čekao je suđenje zbog optužbi da je organizovao mrežu maloletnih devojaka koje su bile seksualno eksploatisane.

Njegova smrt u zatvorskoj ćeliji i dalje izaziva brojne kontroverze, uprkos zvaničnom zaključku da je reč o samoubistvu.

(Kurir.rs/TheSun)