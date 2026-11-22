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Tridesetjednogodišnja Ailu i njen partner Heronimo pretvorili su svoju veliku želju u stvarnost kada su gradsku vrevu Buenos Ajresa zamenili planinskim mirom argentinske provincije Kordoba.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njihov život:

1/10 Vidi galeriju Bračni par iz Buenos Ajresa sagradio eko kuću u planini Foto: Printscreen/Youtube/Historias de Valientes

Na tom mestu su sopstvenim rukama sagradili ekološku kuću površine 56 kvadratnih metara, koristeći blato, slamu, odbačene materijale i domišljata rešenja koja štede energiju i čuvaju životnu sredinu. Savršeno parče zemlje otkrili su u mestu Los Orninjos, okruženo divljom, netaknutom prirodom, vođeni jasnom namerom da njihova svakodnevica bude neposredno povezana sa okruženjem.

Više od 5.000 staklenih flaša kao prirodni toplotni štit

Gotovo čitav objekat Ailu i Heronimo su podigli sami, oslanjajući se na sopstvene veštine i raniju praksu u ekološkoj gradnji. Premda su im prijatelji priskočili u pomoć tokom pojedinih faza, lavovski deo posla, od najtežih građevinskih radova do završnih estetskih detalja, izneli su sopstvenim trudom.

Bračni par sagradio eko kuću u planini Foto: Printscreen/Youtube/Historias de Valientes

Zidove su oblikovali starom tehnikom kinča, kojom se spajaju drvena konstrukcija i slama kako bi se dobila vrhunska termoizolacija. Pošto su zime u ovom planinskom pojasu prilično oštre, prioritet im je bio da stvore prostor koji lako zadržava toplotu i zahteva minimalno zagrevanje. Zbog toga se ispod samog poda krije jedno od najneobičnijih rešenja – ugrađeno je preko 5.000 staklenih flaša koje formiraju vazdušni džep i deluju kao savršen izolator. Uz to, kuća poseduje prozore sa duplim staklima, krov prekriven živim rastinjem i solarni bojler koji koristi snagu sunca.

Dom nastao spontano

Enterijer odiše toplinom i posebnim šarmom, dok brojni ukrasni predmeti nose snažan lični pečat jer su godinama čuvani u njihovim porodicama. Neki od noćnih stočića pripadali su Ailuinoj baki, a preostali delovi nameštaja, lampe i građevinski elementi zapravo su darovi kojima je ovaj par promenio namenu, obnovio ih i dao im novu funkciju.

Bračni par sagradio eko kuću u planini Foto: Printscreen/Youtube/Historias de Valientes

Posebno je zanimljivo to što se izgled kuće rađao u hodu, bez ikakvog unapred nacrtanog arhitektonskog plana. Oslanjajući se na brze crteže, prateći konfiguraciju samog terena i primenjujući znanje sa prethodnih gradilišta, postepeno su definisali raspored prostorija i krojili dom po sopstvenoj meri.

Odluka da zauvek napuste asfalt i gradsku gužvu

Ailu je detinjstvo provela u južnim predgrađima šire zone Buenos Ajresa, dok je Heronimo odrastao u samom centru argentinske prestonice. Pre dolaska u Kordobu oboje su prošli kroz životne situacije koje su ih podstakle da preispitaju brzi gradski tempo i potraže zdraviji i smisleniji odnos prema prirodi.

Bračni par sagradio eko kuću u planini Foto: Printscreen/Youtube/Historias de Valientes

Vremenom su uvideli da teže istom cilju - želeli su svakodnevicu utemeljenu na skladu sa okolinom i lokalnom zajednicom. U Los Orninjos su prvi put kročili pre četiri i po godine kako bi pomogli poznanicima pri malterisanju kuće. Tada nisu ni pomišljali da će im to selo postati stalno prebivalište, ali ih je lepota predela toliko očarala da su rešili da upravo tu započnu sopstvenu priču.

Zajedno su skoro šest godina, a od avgusta borave u kući koju su sami sazidali. Iako danas u svom planinskom miru uživaju u društvu dve mačke, planiraju da u godinama koje dolaze podignu još sličnih objekata i stečeno iskustvo o prirodnoj gradnji prenesu drugim ljudima.

Sopstvena proizvodnja plodne zemlje i bogat voćnjak

Kako bi na najbolji način iskoristili imanje i živeli bez štetnog uticaja na okolinu, odvojili su posebne kutke u dvorištu za kompostiranje. Na tim mestima prikupljaju granje od orezivanja i biljne ostatke iz kuhinje, pretvarajući ih u bogato, prirodno đubrivo. U delu placa namenjenom za voćnjak posadili su najrazličitije vrste drveća – od jabuka, trešanja i bresaka, pa sve do grejpfruta, mandarina i avokada.

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