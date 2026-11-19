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Pojedine životne sudbine teško je razumeti, a još teže izbrisati iz sećanja. Za Ričarda Rodžersa jedan jedini sekund iz temelja je srušio i ponovo izgradio sve što je do tada znao o postojanju. Tokom 1995. godine preživeo je direktan udar groma koji mu je zaustavio rad srca, naneo stravične opekotine i doveo ga na samu granicu između života i smrti.

Pogledajte u galeriji fotografije Ričarda Rodžersa:

1/7 Vidi galeriju Ričard Rodžers preživeo udar groma, doživeo kliničku smrt Foto: Printscreen/Youtube

Međutim, sve što je usledilo nakon buđenja prevazišlo je običnu priču o čudesnom preživljavanju. Iz bolničke postelje uputio je Bogu zavet koji je postao osnovno načelo njegovog daljeg puta, a kojeg se, kako sam ističe, dosledno pridržava i danas.

Nesreća se dogodila dok je Ričard boravio u jednoj lovačkoj kolibi. Munja je pogodila objekat, a razorno električno pražnjenje zahvatilo je i njega. Posledice su bile jezive – zadobio je duboke opekotine, koža na grudima bila mu je teško oštećena, kosa potpuno spržena, dok je srce prestalo da kuca.

"Nisam se probudio. Bio sam mrtav", prisetio se kasnije Ričard, dočaravajući trenutke koji su prethodili njegovom povratku među žive.

Ričard Rodžers preživeo udar groma, doživeo kliničku smrt Foto: Printscreen/Youtube

U tim odlučujućim trenucima spasao ga je mladić koji je bez oklevanja započeo kardiopulmonalnu reanimaciju. Njegova prisebna i munjevita reakcija bila je presudna i Ričardu je podarila novu priliku za život. Posebno mesto u njegovom pamćenju zauzima doživljaj koji je opisao kao nestvarno spokojan. Govorio je o snažnom osećaju da napušta sopstveno telo i kreće se kroz blistav tunel.

"Bilo je veoma mirno. Prolazio sam kroz svetli tunel i bilo je zaista neverovatno", ispričao je on.

Kada je otvorio oči i postao svestan razmera nesreće, pred njim se otvorio dug i mukotrpan put lečenja. Upravo u tim danima dogodilo se nešto što će odrediti svaku njegovu buduću odluku. Ričard je svedočio da mu je jedan od najpotresnijih momenata bio razgovor o šansama da preživi, pogotovo kada ga je sin upitao da li će umreti, što ga je surovo suočilo sa mogućnošću da možda nikada neće napustiti bolnicu. Ležeći u krevetu, počeo je da se moli, ali u njegovim rečima nije bilo zahteva za novcem, poslovnim trijumfima niti povratkom na staro. Postojala je samo jedna molba.

Ričard Rodžers preživeo udar groma, doživeo kliničku smrt Foto: Printscreen/Youtube

"Ako mi dozvoliš da živim, ne želim da živim za sebe. Želim da živim za druge kojima mogu da pomognem", glasila je njegova molitva, koja je prerasla u životni zavet od kojeg nikada nije odstupio.

Prognoze lekara bile su crne, ali nije odustajao

Oporavak posle udara groma bio je izuzetno težak. Ričard je morao da se izbori sa posledicama teških povreda, ali i sa obeshrabrujućim procenama medicinskog tima. Prema njegovim rečima, doktori su mu otvoreno rekli da više nikada neće stati na svoje noge. Ipak, odbio je da se pomiri sa takvom sudbinom.

"Lekari su mi rekli da više nikada neću hodati. Dokazao sam im da nisu bili u pravu", naveo je Ričard.

Ričard Rodžers preživeo udar groma, doživeo kliničku smrt Foto: Printscreen/Youtube

Njegov povratak na noge postao je još jedan dokaz čelične volje i istrajnosti. Umesto da se preda teškim okolnostima, nastavio je da se bori, a iskustvo kliničke smrti iz korena je promenilo način na koji doživljava uspeh, porodicu i ličnu odgovornost prema ljudima oko sebe.

Druga životna šansa

Po izlasku iz bolnice, Ričard nije zaboravio obećanje izgovoreno u najtežim satima. Zajedno sa bratom preuzeo je porodičnu firmu US Stove Company, koju su nasledili posle očeve smrti. Kompanija je u tom trenutku bila u nezavidnom položaju, ali su zajedničkim radom i upornošću uspeli da je podignu i vrate na staze uspeha.

Ipak, njegova misija nije stala na poslovnim rezultatima. Ričard je postao veliki dobrotvor, snažno posvećen programima koji pružaju oslonac ljudima u teškim životnim situacijama. Jedan od projekata koje podržava jeste The Launch Pad u Čatanugi, zajednica osnovana za žene koje se bore sa zavisnošću od narkotika, sa ciljem da im se obezbede siguran krov nad glavom, razumevanje i okruženje za nov početak.

Upravo takvi poduhvati čine srž zaveta koji je dao pre više decenija. Za njega humanitarni rad nije tek povremena aktivnost, već suština svakodnevice i način da dar koji je dobio prenese onima kojima je najpotrebniji.

Ričardova sudbina svedoči da se čitav svet može okrenuti u deliću sekunde, pretvarajući stravičnu nesreću u prekretnicu koja menja pogled na ljude. Preživeo je udar za koji se činilo da nema spasa, ponovo prohodao i stvorio život u kojem briga o drugima zauzima centralno mesto, pokazujući da druga prilika dobija pravu vrednost tek kada odlučimo da je ne čuvamo isključivo za sebe.

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