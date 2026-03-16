Iza svakog napada kiselinom u Iranu krije se lična tragedija - žene koje su često bile meta besa, mržnje ili društvenog pritiska u svojoj sredini.

Među tim ženama u Iranu, koje su zbog "neodgovarajućeg nošenja hidžaba" stradale nalazi se i Marzieh Ebrahimi, koja je uprkos strašnom iskustvu odlučila da se ne povuče u četri zida, već da svoju tragediju pretvori u borbu za pravdu i promene u društvu.

Napad koji je promenio život

Marzieh Ebrahimi imala je samo 25 godina kada je 2014. godine napadnuta u iranskom gradu Isfahanu. Tog dana sedela je u svom automobilu i pokušavala da se parkira. Dok je gledala u retrovizor kako bi proverila prostor iza sebe, nije mogla ni da nasluti da će joj se život promeniti u svega nekoliko sekundi.

Napadači su joj prišli i bacili kiselinu u lice.

Godinama kasnije, na jednom događaju na Univerzitetu Amir Kabir, Ebrahimi je govorila o tom trenutku.

"Nikada ih nisam videla. Ne znam kako izgledaju, koliko imaju godina niti da li su imali problem sa mnom ili sa mojim hidžabom. Ali jedno znam sigurno - volela bih da ih pogledam u oči i pitam: Zašto? Zašto napad kiselinom? Zašto baš mene?"

Napad je ostavio duboke ožiljke na njenom licu, ali i na njenom životu.

Talas napada u Isfahanu

Napad na Ebrahimi dogodio se u periodu kada je u Isfahanu zabeleženo više sličnih slučajeva. Najmanje četiri žene bile su meta napada kiselinom nakon izjava lokalnog verskog lidera Jusefa Tabatabaeija-Nejada, koji je kritikovao žene zbog, kako je rekao, nepridržavanja pravila o nošenju hidžaba.

Na jednom događaju povodom Ašure izjavio je da upozorenja više nisu dovoljna i da je potrebno "primeniti silu" protiv onoga što je nazvao "lošim hidžabom".

U mesecima koji su usledili nekoliko žena napadnuto je kiselinom, a njihove živote taj događaj zauvek je promenio.

Teški meseci posle napada

Marzieh potiče iz velike porodice i i pre napada je prolazila kroz različite životne teškoće. Međutim, napad kiselinom bio je trauma kakvu niko ne može da zamisli. Pre incidenta radila je kao babica u bolnici i imala planove za budućnost. Njena porodica je, u prvim mesecima nakon napada, bila najviše zabrinuta za njeno zdravlje - ali i za to kako će psihički podneti promenu izgleda.

"Marzieh je imala samo 25 godina. Imala je planove i snove. Hvala Bogu, i dalje ima motivaciju, ali ona više nije ista osoba kao pre", rekao je njen brat za iranski list "Etemad".

U prvim mesecima nakon napada bila je duboko traumatizovana. Plašili su je zvuci motocikala i automobila, a u automobilu je često držala prozore zatvorene čak i kada je bilo veoma vruće. Nije imala snage ni da vodi pravni postupak protiv napadača, pa je taj zadatak prepustila bratu.

Vremenom je, ipak, počela da pronalazi snagu da nastavi dalje. Kasnije je priznala da je bol koji oseća mnogo veći od samog fizičkog oštećenja.

"U jednom trenutku sam shvatila da nije samo kiselina ta koja peče moje lice. To je bio teret svih bolova nagomilanih zajedno - bol koji više nije bio samo tuga, već je postao glasni krik", rekla je.

Umesto da ostane izolovana i povučena iz društva, odlučila je da govori javno o svom iskustvu i da postane glas mnogih drugih žrtava.

Fotografije koje su obišle Iran

Te 2018, kada je imala 29 godina, Ebrahimi je učestvovala u fotografskom projektu mlade fotografkinje Negar Masoudi. Fotografije su izložene u Iranskom umetničkom forumu u Teheranu i brzo su privukle veliku pažnju javnosti.

Jedna od najpoznatijih fotografija prikazuje njeno lice - polovinu prekrivenu ožiljcima - dok nosi crveni šal. Druga fotografija prikazuje je u beloj venčanici, simbolu nade, novog početka i želje za životom.

Te slike postale su snažna poruka društvu da žrtve nasilja nisu samo simbol patnje, već i snage.

Borba za zakon i ograničenje prodaje kiseline

Ebrahimi je odlučila da javno govori o svom iskustvu sa jednim jasnim ciljem - da se uvedu stroža pravila za prodaju kiseline u Iranu.

"Nisam želela da ostanem žrtva. Želela sam da se borim", rekla je.

Ona je upozorila da napadi kiselinom često nastaju iz trenutnog besa ili impulsivne odluke.

"U trenutku ljutnje ljudi ponekad bacaju stvari jedni na druge. Ali kiselina ostavlja posledice zauvek. U društvu u kojem ima mnogo besa moraju postojati ograničenja za kupovinu takvih supstanci", istakla je.

Sastanak u parlamentu

U maju 2019. godine Ebrahimi i još tri žrtve napada kiselinom posetile su iranski parlament kako bi razgovarale sa poslanicima o potrebi za strožim zakonima.

Tom prilikom Ebrahimi je rekla: "U ime četiri žrtve iz Isfahana želim da vam kažem da ni posle pet godina napadači nisu identifikovani. Nisam ovde da se žalim, već da tražim vašu podršku kako bi kazne za ovaj zločin bile strože i kako bi se sprečili budući napadi."

Uprkos svemu što je preživela, Ebrahimi kaže da ne želi osvetu.

"Ne želim smrtnu kaznu za napadača. Želim doživotni zatvor. Na nasilje se ne sme odgovarati nasiljem", istakla je.

Glas protiv straha

Pre šest godina Ebrahimi je ponovo reagovala javno nakon novih izjava o ženama i hidžabu koje su izazvale zabrinutost u javnosti. Na društvenim mrežama napisala je: "Tih dana 2014. godine strah je zavladao celim gradom. Strah od izlaska na ulicu. Strah od svega. Upravo to su želeli."

Na kraju je dodala i snažnu poruku: "Naše je pravo da hodamo ulicama svog grada bez straha. Naše je pravo da živimo bez terora. Mi nismo taoci - mi smo građani."

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Pooštrene kazne za žene koje ne nose hadžib u Iranu