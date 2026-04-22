Poliandrija, odnosno brak koji se sastoji od jedne žene i nekoliko muškaraca, i danas je aktivna među plemenom Lama u Nepalu. Tamo je ovaj bračni odnos takođe dozvoljen zakonom.

Ova tradicija je nastala pre više od 28 vekova. U drevnom indijskom epu "Mahabarata“, princeza Draupadi je pokušala da zamoli boga Šivu za muža. Heroina se pet puta obratila božanstvu, on je nju poslušao svih 5 puta i zatim je nagradio sa 5 muževa. Ova tradicija je vekovima očuvana u Nepalu.

Na koji način ove zajednice funkcionišu?

Muškarci obavljaju sve poslove koji su namenjeni ženama. Jedan radi na polju, drugi tka tepihe i korpe za prodaju, treći prodaje sve na pijaci, četvrti vodi kuću, peti brine o deci, a šesti ide na posao da prehrani porodicu.

A šta radi žena? Mora biti lepa. Na njoj je da nosi nakit od tirkiza i korala, koji simbolizuju blagostanje i mir u porodici. Žena treba da bude srećna i zadovoljna i to je važno za muškarce te porodice.

Najstariji brat postavlja dinamiku intimnih odnosa i on je u suštini vođa sve braće, žena je u obavezi da udovolji svakom bratu i da svakom rodi dete, najstariji brat takođe ima pravo da raspodeli imovinu braći kako on to želi. Ocu braće je dozvoljeno da spava sa nevestom, u Nepalu očevi vrlo često koriste ovo pravo ispavaju sa ženom svih svojih sinova. Ako ostala braća nisu punoletna, žena ih uzima pod svoje okrilje i odgaja ih do odraslog doba, zamenjujući im majku.

Tradicionalno, brak su dogovarali roditelji, s decom, posebno ženskom, koja su tek progovorila ili prohodala, to su obično baš male devojčice. To se ni danas u plemenu u Nepalu nije promenilo i dalje roditelji biraju za koga će ćerke da se udaju. Ceremonije venčanja se razlikuju od regije do regije i kreću se od toga da sva braća sede zajedno kao mladoženje do toga da samo najstariji to formalno čini. Muškarci obično ulaze u brak kada postignu srednje tinejdžerske godine.

Ako ženi ovakav brak ne odgovara više ona ima pravo da se razvede ali u tom slučaju gubi svoj socijalni status.

Otac ne pokazuje naklonost prema svom detetu

Sa decom nema bliskosti, niti otac pokazuje naklonost prema svom detetu čak i ako zna da je pravi otac jer, na primer, njegova druga braća nisu bila kod kuće u vreme kada je žena zatrudnela. Deca, zauzvrat, smatraju svu braću svojim očevima i tretiraju ih jednako, čak i ako takođe znaju ko je njihov pravi otac. U nekim regionima deca koriste izraz "otac" za najstarijeg brata i "brat očev" za ostale, dok u drugim područjima se sva braća nazivaju jednim izrazom, modifikujući to upotrebom "stariji" i "mlađi", navodi Informer.

